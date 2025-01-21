Почему десятки туристов сгорели на престижном турецком курорте: что известно

На горнолыжном курорте Карталкая, который расположен в провинции Болу, в отеле Grand Kartal произошел пожар. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о трагических последствиях происшествия: число погибших достигло 76 человек. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.
Почему десятки туристов сгорели на престижном турецком курорте
В Турции произошло ЧП: около 03:30 по местному времени в 12-этажном здании на четвертом этаже вспыхнул пожар. На место события прибыли высокопоставленные представители правительства, включая министра внутренних дел Али Ерликая, который сообщил, что в момент возгорания в гостинице пребывали 238 человек. Губернатор Болу Абдулализ Айдын заявил, что пожар находится под контролем. Также идет прокурорское расследование причин происшествия. Турецкая газета Daily Sabah сообщила, что власти начали расследование для выяснения причин пожара. При этом министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой отметил, что у пострадавшего отеля имеется сертификат пожарной безопасности, и на текущий момент нарушений норм пожарной безопасности обнаружено не было.
Как люди спасались из горящего отеля в Турции
Сотрудники курорта начали экстренную эвакуацию постояльцев, как только заметили огонь. Эвакуированных разместили в четырех других отелях в центре города. Несмотря на быстрые действия, многие не смогли спастись. Изначально власти сообщали о десяти жертвах, однако последние данные указывают на 66 погибших. Еще 51 человек находится в реанимации, при этом один из них — в критическом состоянии, как сообщил министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу.
Инструктор по лыжному спорту Некми Кепчетутан в беседе с телеканалом NTV рассказал, что здание быстро наполнилось дымом, и отдыхающим было трудно ориентироваться для нахождения пожарных выходов. Некоторые из постояльцев пытались спуститься с помощью простыней из своих номеров. По словам губернатора Болу Абдулазиза Айдына, которые передало государственное агентство Anadolu, как минимум двое человек погибли, выпав из окон в попытках спастись.
Погибшие и пострадавшие
Согласно последним отчетам, жертвами пожара стали 76 человек, еще 51 получил травмы. Посольство России в Турции пока не имеет информации о пострадавших россиянах. Опознаны личности 52 погибших, тела 45 из них уже переданы их семьям.
В рамках расследования задержаны четыре человека, позднее число задержанных возросло до девяти. Турецкий Высший совет по радио и телевидению наложил ограничения на освещение инцидента СМИ, а 22 января в стране объявлен национальный траур.
Международное сообщество также отреагировало на трагедию
Президент России Владимир Путин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, МИД Армении и Польши, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко выразили свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. «Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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