21 января 2025

На челябинском заводе прокомментировали выплату зарплат сотрудникам по 5-8 миллионов

На ЧКПЗ опровергли выплаченные по ошибке многомиллионные зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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На заводе не подтвердили информацию об ошибочно начисленных зарплатах Фото:

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) опроверг информацию о якобы ошибочно начисленных заработных платах в пять-восемь миллионов рублей. Там заявили, что все финансовые операции на заводе проводятся строго в рамках закона, а права работников — не нарушаются.

«Заявления о перечислении зарплаты работникам в сто раз больше и о многомиллионных выплатах не соответствуют действительности. В ПАО „ЧКПЗ“ обеспечивается соблюдение прав работников в соответствии с действующим законодательством», — процитировало ТАСС пресс-службу предприятия.

Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям «КП — Челябинск», заводчане получили зарплату за декабрь с двумя лишними нулями — вместо обычных 50 тысяч рублей на счету оказалось пять миллионов, вместо 80 тысяч — восемь миллионов. Якобы это произошло из-за ошибки бухгалтерии.

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Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) опроверг информацию о якобы ошибочно начисленных заработных платах в пять-восемь миллионов рублей. Там заявили, что все финансовые операции на заводе проводятся строго в рамках закона, а права работников — не нарушаются. «Заявления о перечислении зарплаты работникам в сто раз больше и о многомиллионных выплатах не соответствуют действительности. В ПАО „ЧКПЗ“ обеспечивается соблюдение прав работников в соответствии с действующим законодательством», — процитировало ТАСС пресс-службу предприятия. Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям «КП — Челябинск», заводчане получили зарплату за декабрь с двумя лишними нулями — вместо обычных 50 тысяч рублей на счету оказалось пять миллионов, вместо 80 тысяч — восемь миллионов. Якобы это произошло из-за ошибки бухгалтерии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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