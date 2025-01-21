На челябинском заводе прокомментировали выплату зарплат сотрудникам по 5-8 миллионов

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) опроверг информацию о якобы ошибочно начисленных заработных платах в пять-восемь миллионов рублей. Там заявили, что все финансовые операции на заводе проводятся строго в рамках закона, а права работников — не нарушаются.
«Заявления о перечислении зарплаты работникам в сто раз больше и о многомиллионных выплатах не соответствуют действительности. В ПАО „ЧКПЗ“ обеспечивается соблюдение прав работников в соответствии с действующим законодательством», — процитировало ТАСС пресс-службу предприятия.
Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям «КП — Челябинск», заводчане получили зарплату за декабрь с двумя лишними нулями — вместо обычных 50 тысяч рублей на счету оказалось пять миллионов, вместо 80 тысяч — восемь миллионов. Якобы это произошло из-за ошибки бухгалтерии.
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