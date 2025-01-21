Сирия расторгла соглашение с Россией о порте Тартус

Сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение по управлению морским портом Тартус, подписанное в 2019 году с российской компанией. Об этом сообщил директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди газете Al Watan.
«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства. Рабочие порта вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое использовалось компанией без модернизации, которая предполагалась по условиям соглашения», — заявил Джуди.
В рамках новой политики, новое сирийское правительство переходного периода также начало реструктуризацию порта Тартус, стремясь восстановить его полноценную работу. В частности, были снижены таможенные сборы для некоторых категорий товаров на 60%, что должно способствовать уменьшению стоимости логистических услуг и возобновлению деятельности порта.
Тартус занимает второе место по величине среди морских портов Сирии. В этом городе находится пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации, созданный в 1971 году на основе двустороннего соглашения. Согласно информации от агентства ТАСС, Россия в настоящее время ведет переговоры с новым руководством Сирии о продолжении использования своих военных баз на территории страны.
В конце ноября 2024 года началось масштабное наступление вооруженных оппозиционных групп на позиции сирийской армии. 8 декабря силы оппозиции вошли в Дамаск, после чего правительственные войска покинули столицу. Башар Асад отказался от президентских полномочий и покинул Сирию.
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