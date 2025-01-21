Пермяки готовятся к старту в «Лыжне России»

Открылась регистрация на участие во участие во Всероссийской гонке «Лыжня России — 2025». Ежегодный лыжный забег состоится 8 февраля 2025 года и охватит все муниципальные образования Прикамья. В краевой столице предусмотрены две локации для проведения события: базы «Пермские медведи» и «Прикамье», сообщается на сайте мэрии.
«В этом массовом зимнем соревновании традиционно принимают участие около 15 тысяч человек. Участие в забеге бесплатное, однако требуется предварительная регистрация через портал Госуслуги. К спортивному празднику могут присоединиться все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки», — говорится на сайте администрации Перми.
Организаторы подготовили три дистанции: два км для всех категорий участников, пять км для юношей и девушек 2007 года рождения и моложе, а также 10 км для мужчин и женщин 2006 года рождения и старше. В этом году лыжная гонка объединит все регионы страны. Участие в «Лыжне России» бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются на портале Госуслуги.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми стартовал сезон катания на лыжах. В городских лесах спортивные организации создали более 180 км лыжных маршрутов для профессионалов и любителей, с разной длиной и уровнем сложности.
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