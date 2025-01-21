Зеленский раскрыл, сколько миротворцев нужно для гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил стране нужны сотни тысяч европейских миротворцев для обеспечения безопасности после окончания конфликта с Россией. Такие цифры он привел, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Украине нужно не менее 200 тысяч миротворцев, иначе ничего не будет», — цитирует РБК ответ украинского лидера на вопрос об идее присутствия миротворческого контингента в стране. Отмечается, что это примерно равно численности вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год.
Идея отправки европейских военных на Украину в случае прекращения огня обсуждается уже несколько месяцев. По оценкам аналитиков, речь может идти о 40-100 тысячах миротворцев.
Британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон тайно обсудили совместную отправку своих войск под видом миротворцев на Украину после возможного окончания конфликта, пишет 360.ru. Детали переговоров не разглашаются. Стармер «еще не полностью» склоняется к этой идее. Макрон же продолжает ее продвигать.
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