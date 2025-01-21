21 января 2025

Зеленский раскрыл, сколько миротворцев нужно для гарантий безопасности

Зеленский: Украине нужны сотни тысяч европейских миротворцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский призвал Запад направить в Украину не менее 200 тысяч миротворцев
Зеленский призвал Запад направить в Украину не менее 200 тысяч миротворцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил стране нужны сотни тысяч европейских миротворцев для обеспечения безопасности после окончания конфликта с Россией. Такие цифры он привел, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Украине нужно не менее 200 тысяч миротворцев, иначе ничего не будет», — цитирует РБК ответ украинского лидера на вопрос об идее присутствия миротворческого контингента в стране. Отмечается, что это примерно равно численности вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год. 

Идея отправки европейских военных на Украину в случае прекращения огня обсуждается уже несколько месяцев. По оценкам аналитиков, речь может идти о 40-100 тысячах миротворцев.

Британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон тайно обсудили совместную отправку своих войск под видом миротворцев на Украину после возможного окончания конфликта, пишет 360.ru. Детали переговоров не разглашаются. Стармер «еще не полностью» склоняется к этой идее. Макрон же продолжает ее продвигать.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил стране нужны сотни тысяч европейских миротворцев для обеспечения безопасности после окончания конфликта с Россией. Такие цифры он привел, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Украине нужно не менее 200 тысяч миротворцев, иначе ничего не будет», — цитирует РБК ответ украинского лидера на вопрос об идее присутствия миротворческого контингента в стране. Отмечается, что это примерно равно численности вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год.  Идея отправки европейских военных на Украину в случае прекращения огня обсуждается уже несколько месяцев. По оценкам аналитиков, речь может идти о 40-100 тысячах миротворцев. Британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон тайно обсудили совместную отправку своих войск под видом миротворцев на Украину после возможного окончания конфликта, пишет 360.ru. Детали переговоров не разглашаются. Стармер «еще не полностью» склоняется к этой идее. Макрон же продолжает ее продвигать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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