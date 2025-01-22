Тюменский аквапарк выплатит компенсацию пермской пенсионерке за перелом руки

Жительница города Березники (Пермский край) взыскала с ООО «Аквапарк» 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В суд 63-летняя женщина была вынуждена обратиться после падения в термальном комплексе тюменского аквапарка. Об этом рассказала пресс-служба Пермского краевого суда.
«Весной 2023 года жительница Пермского края отдыхала в тюменском аквапарке „Лето-Лето“. Она поскользнулась, упала и получила закрытый перелом руки», — сообщается на странице суда в соцсети «Вконтакте».
В своем иске истец отметила, что, помимо физической боли, травма повлекла за собой серьезный эмоциональный стресс и ограничила ее в ведении привычного образа жизни. Несмотря на длительное лечение, восстановить полную подвижность руки не удалось.
Суд, рассматривая дело, учел грубую неосторожность женщины. Она нарушила правила посещения термального курорта, передвигаясь по мокрой зоне босиком и сойдя с резиновой дорожки. Тем не менее, суд также признал, что аквапарк не обеспечил безопасность предоставляемых услуг, опираясь на Закон «О защите прав потребителей».
В результате Березниковский городской суд Пермского края частично удовлетворил исковые требования женщины. С аквапарка взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
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