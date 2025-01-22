Среднемесячные расходы россиян в 2024 году увеличились до 39,5 тысячи рублей, что на 6% выше, учитывая инфляцию, по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает лаборатория «СберИндекс» на основе данных, полученных от карт и терминалов Сбербанка и с учетом демографической структуры населения.
«Средние расходы россиян в 2024 году составили 39,5 тысячи рублей в месяц, за вычетом инфляции они увеличились на 6% по сравнению с 2023 годом», — пишет РБК. Материалы исследования есть в распоряжении агентства.
По сообщению Росстата, инфляция в России за 2024 год достигла 9,52%. Среди продовольственных товаров наибольший рост цен наблюдался на картофель, который подорожал на 92%, икру — на 38% и сливочное масло — на 36%. Согласно данным «СберИндекса», номинальные расходы россиян увеличились на 17%.
Особенно заметно возросли реальные расходы в возрастных категориях от 25 до 49 лет, которые, как отмечает «СберИндекс», являются основными получателями прироста трудовых доходов. В годовом выражении реальные располагаемые доходы населения в третьем квартале 2024 года увеличились на 9,4%, свидетельствуют данные Росстата. В то же время расходы людей старше 75 лет сократились на 3,2%, указывает «СберИндекс».
Минимальный уровень средних месячных расходов, составляющий 23,8 тысячи рублей, наблюдается в возрастной категории от 15 до 19 лет. Подростки и молодые люди обычно еще не имеют собственного заработка. С возрастом расходы увеличиваются и достигают максимума в интервале от 35 до 39 лет, когда средние траты в прошлом году составили 53 тысячи рублей в месяц. В возрастных группах 40–44 и 30–34 года расходы составили соответственно 52,3 тысячи и 51,6 тысячи рублей.
Молодые россияне в возрасте до 24 лет тратят в четыре раза больше средств на медиаконтент и СМИ, а также на 71% больше на услуги общественного питания по сравнению с другими возрастными группами. Люди в возрасте от 20 до 24 лет выделяют почти в три раза больше денег на такси и каршеринг. В бюджете граждан от 40 до 64 лет находится на 4–16% больше расходов, предназначенных для строительства и ремонта. Среди лиц старше 65 лет расходы на здоровье увеличиваются более чем вдвое, а траты на продовольствие возрастают на 47% и более.
Ранее член Генсовета «Деловой России» и гендиректор петербургской группы компаний «Далпорт» Олег Николаев сообщил, что обсуждение возможности заморозки вкладов россиян не соответствует действительности и является результатом информационной агрессии со стороны стран, выступающих против России. Российский финансовый рынок демонстрирует стабильность и не нуждается в экстренных мерах, аналогичных тем, которые были введены на Кипре. По словам эксперта, предложения по конвертации депозитов в государственные облигации или акции крупнейших компаний в контексте России считаются неприемлемыми и нереализуемыми.
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