Могут ли заморозить вклады россиян

Заморозка вкладов россиян невозможна, все разговоры по данной теме не имеют под собой реальной основы и являются психологической атакой стран-врагов. Об этом сообщил член Генерального совета «Деловой России» и генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт» Олег Николаев.
«Манипуляция сознанием такая, что причина и следствие не то что меняются местами, а вращаются, как вентилятор. Давайте трезво: зачем бы властям вообще рассуждать об этом, вместо того, чтобы просто сделать? Ну, все же понимают, что если вкладчики все-таки поверят и ломанутся изымать деньги, пока еще можно, инфляция скакнет так, что не удержишь ее ничем. К чему эта игра с огнем? Иначе как психологической атакой из стана врага объяснить не могу», — завил Николаев в разговоре с «Ридусом».
Николаев также отметил, что российский финансовый рынок стабилен и не требует мер по спасению, подобных тем, которые были применены в Кипре. В контексте России обсуждение превращения депозитов в государственные облигации или акции значимых компаний он считает неприемлемым и даже невозможным.
Ранее Центральный банк России опроверг возможность заморозки банковских вкладов в качестве меры по борьбе с инфляцией. В пресс-службе заявили, что данная идея является абсурдной. В регуляторе подчеркнули, что такие действия нанесли бы серьезный ущерб всей банковской системе страны.
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