Екатеринбургский актер и блогер Евгений Кулик стал отцом в третий раз. 20 января 2025 года его супруга, дизайнер женской одежды Ригина Гайсина родила сына, которому родители дали имя Лотерей. Об этом артист заявил в соцсети.
«Я снова отец. Кулик Лотерей Евгеньевич. 20.01.2025», — написал Кулик в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Имя вызвало немало дискуссий среди подписчиков актера. Многие из них предположили, что оно связано с новым проектом Евгения — фильмом «Лотерея», который выйдет на экраны 30 января.
Как сообщало URA.RU ранее, у Евгения Кулика и Ригины Гайсиной в 2020 году родилась дочь, а двумя годами позже — сын. Об этом артист также сообщал на своей странице в социальной сети.
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