21 января 2025

Известный екатеринбургский актер стал многодетным отцом. Фото

Актер Евгений Кулик в третий раз стал отцом и назвал новорожденного Лотереем
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, роддом, младенец, перинатальный центр, новорожденный ребенок, кювез
У актера родился сын Фото:

Екатеринбургский актер и блогер Евгений Кулик стал отцом в третий раз. 20 января 2025 года его супруга, дизайнер женской одежды Ригина Гайсина родила сына, которому родители дали имя Лотерей. Об этом артист заявил в соцсети.

«Я снова отец. Кулик Лотерей Евгеньевич. 20.01.2025», — написал Кулик в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Имя вызвало немало дискуссий среди подписчиков актера. Многие из них предположили, что оно связано с новым проектом Евгения — фильмом «Лотерея», который выйдет на экраны 30 января.

Как сообщало URA.RU ранее, у Евгения Кулика и Ригины Гайсиной в 2020 году родилась дочь, а двумя годами позже — сын. Об этом артист также сообщал на своей странице в социальной сети.

Актер стал многодетным отцом
Актер стал многодетным отцом

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Екатеринбургский актер и блогер Евгений Кулик стал отцом в третий раз. 20 января 2025 года его супруга, дизайнер женской одежды Ригина Гайсина родила сына, которому родители дали имя Лотерей. Об этом артист заявил в соцсети. «Я снова отец. Кулик Лотерей Евгеньевич. 20.01.2025», — написал Кулик в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Имя вызвало немало дискуссий среди подписчиков актера. Многие из них предположили, что оно связано с новым проектом Евгения — фильмом «Лотерея», который выйдет на экраны 30 января. Как сообщало URA.RU ранее, у Евгения Кулика и Ригины Гайсиной в 2020 году родилась дочь, а двумя годами позже — сын. Об этом артист также сообщал на своей странице в социальной сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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