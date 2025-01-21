Известный екатеринбургский актер стал многодетным отцом. Фото

Актер Евгений Кулик в третий раз стал отцом и назвал новорожденного Лотереем

22 января 2025 в 08:03 Размер текста - 17 +

У актера родился сын Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбургский актер и блогер Евгений Кулик стал отцом в третий раз. 20 января 2025 года его супруга, дизайнер женской одежды Ригина Гайсина родила сына, которому родители дали имя Лотерей. Об этом артист заявил в соцсети. «Я снова отец. Кулик Лотерей Евгеньевич. 20.01.2025», — написал Кулик в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Имя вызвало немало дискуссий среди подписчиков актера. Многие из них предположили, что оно связано с новым проектом Евгения — фильмом «Лотерея», который выйдет на экраны 30 января. Как сообщало URA.RU ранее, у Евгения Кулика и Ригины Гайсиной в 2020 году родилась дочь, а двумя годами позже — сын. Об этом артист также сообщал на своей странице в социальной сети. Актер стал многодетным отцом Фото из акаунта Евгения Кулика «Вконтакте». https://vk.com/wall-71171024_50478 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский актер и блогер Евгений Кулик стал отцом в третий раз. 20 января 2025 года его супруга, дизайнер женской одежды Ригина Гайсина родила сына, которому родители дали имя Лотерей. Об этом артист заявил в соцсети. «Я снова отец. Кулик Лотерей Евгеньевич. 20.01.2025», — написал Кулик в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Имя вызвало немало дискуссий среди подписчиков актера. Многие из них предположили, что оно связано с новым проектом Евгения — фильмом «Лотерея», который выйдет на экраны 30 января. Как сообщало URA.RU ранее, у Евгения Кулика и Ригины Гайсиной в 2020 году родилась дочь, а двумя годами позже — сын. Об этом артист также сообщал на своей странице в социальной сети.