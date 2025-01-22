Минобороны: в ночь на 22 января сбиты восемь беспилотников ВСУ

Над Россией сбили восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Большая часть дронов была ликвидирована над Ростовской областью.
«... уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА — над территорией Ростовской области», — написали в telegram-канале российского ведомства. Там добавили, что по одному беспилотнику уничтожили над Курской и Воронежской областями.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что обломки БПЛА упали на территорию частных домов и возле детского сада. Значительных разрушений или жертв в результате инцидента не обнаружено. Районы, где упали обломки, были незамедлительно оцеплены, и на место вызваны саперы для проведения проверки.
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