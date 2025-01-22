Минобороны: в ночь на 22 января сбиты восемь беспилотников ВСУ

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Средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников
Средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Россией сбили восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Большая часть дронов была ликвидирована над Ростовской областью.

«... уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА — над территорией Ростовской области», — написали в telegram-канале российского ведомства. Там добавили, что по одному беспилотнику уничтожили над Курской и Воронежской областями.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что обломки БПЛА упали на территорию частных домов и возле детского сада. Значительных разрушений или жертв в результате инцидента не обнаружено. Районы, где упали обломки, были незамедлительно оцеплены, и на место вызваны саперы для проведения проверки.

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Над Россией сбили восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Большая часть дронов была ликвидирована над Ростовской областью. «... уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА — над территорией Ростовской области», — написали в telegram-канале российского ведомства. Там добавили, что по одному беспилотнику уничтожили над Курской и Воронежской областями. Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что обломки БПЛА упали на территорию частных домов и возле детского сада. Значительных разрушений или жертв в результате инцидента не обнаружено. Районы, где упали обломки, были незамедлительно оцеплены, и на место вызваны саперы для проведения проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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