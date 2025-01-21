Водитель троллейбуса насмерть сбил пешехода в Челябинске на Комсомольском проспекте утром 22 января. Об этом сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«На пересечении Комсомольского проспекта и Косарева в Челябинске троллейбус сбил человека. Пешеход от полученных травм скончался», — сообщают очевидцы в социальной сети.
В пресс-службе городской Госавтоинспекции информацию о ЧП подтвердили. Подробности будут известные позднее.
В Челябинске это уже второе ЧП за неделю с общественным транспортом. 20 января трамвай №22 влетел в толпу пешеходов на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Что известно о ЧП и пострадавших — в материале на URA.RU.
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