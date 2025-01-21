21 января 2025

Водитель троллейбуса насмерть сбил пешехода в Челябинске

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ЧП произошло утром 22 января Фото:

Водитель троллейбуса насмерть сбил пешехода в Челябинске на Комсомольском проспекте утром 22 января. Об этом сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«На пересечении Комсомольского проспекта и Косарева в Челябинске троллейбус сбил человека. Пешеход от полученных травм скончался», — сообщают очевидцы в социальной сети.

В пресс-службе городской Госавтоинспекции информацию о ЧП подтвердили. Подробности будут известные позднее.

В Челябинске это уже второе ЧП за неделю с общественным транспортом. 20 января трамвай №22 влетел в толпу пешеходов на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Что известно о ЧП и пострадавших — в материале на URA.RU.

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Водитель троллейбуса насмерть сбил пешехода в Челябинске на Комсомольском проспекте утром 22 января. Об этом сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «На пересечении Комсомольского проспекта и Косарева в Челябинске троллейбус сбил человека. Пешеход от полученных травм скончался», — сообщают очевидцы в социальной сети. В пресс-службе городской Госавтоинспекции информацию о ЧП подтвердили. Подробности будут известные позднее. В Челябинске это уже второе ЧП за неделю с общественным транспортом. 20 января трамвай №22 влетел в толпу пешеходов на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Что известно о ЧП и пострадавших — в материале на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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