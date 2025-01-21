На севере Свердловской области штормовой ветер снес главную новогоднюю елку. Фото

22 января 2025 в 10:19 Размер текста - 17 +

Лишь основание елки осталось неподвижным Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Серове (Свердловская область) 22 января штормовой ветер, о котором предупреждали спасатели, снес главную новогоднюю елку. К утру местные жители также обнаружили поваленным на дом столб. Кадрами последствий непогоды поделились очевидцы. «Искусственная ель вместо того, чтобы стоять прямо, в форме „змейки“ легла на землю, при этом основание елки осталось неподвижным. Пятиконечная звезда легла на ледяную колонну с подсветкой», — передает telegram-канал «Это Серов, детка». Еще ветер успел снести вывеску одного из магазинов и столб, который упал прямо в окно квартиры на втором этаже. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Серова Василию Сизикову. Он пояснил, что елку на Преображенской площади полностью демонтируют в течение двух дней, однако ледовый городок продолжит работу. Что касается обрушившегося столба, от его падения разбилось только окно, пострадавших нет. В квартире провели уборку и скоро поставят новое окно. «Мужчина, проживающий там, претензий не имеет», — отметил мэр. Рабочие уже принялись устанавливать два новых столба. telegram-канал «Серов | Новости | Газета «Глобус» Фото: telegram-канал «Это Серов, детка» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Серове (Свердловская область) 22 января штормовой ветер, о котором предупреждали спасатели, снес главную новогоднюю елку. К утру местные жители также обнаружили поваленным на дом столб. Кадрами последствий непогоды поделились очевидцы. «Искусственная ель вместо того, чтобы стоять прямо, в форме „змейки“ легла на землю, при этом основание елки осталось неподвижным. Пятиконечная звезда легла на ледяную колонну с подсветкой», — передает telegram-канал «Это Серов, детка». Еще ветер успел снести вывеску одного из магазинов и столб, который упал прямо в окно квартиры на втором этаже. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Серова Василию Сизикову. Он пояснил, что елку на Преображенской площади полностью демонтируют в течение двух дней, однако ледовый городок продолжит работу. Что касается обрушившегося столба, от его падения разбилось только окно, пострадавших нет. В квартире провели уборку и скоро поставят новое окно. «Мужчина, проживающий там, претензий не имеет», — отметил мэр. Рабочие уже принялись устанавливать два новых столба.