21 января 2025

Женщина, которую задавил троллейбус в Челябинске, переходила дорогу на зеленый. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый красный троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, пассажиры, городской транспорт, красный троллейбус, новый троллейбус синара
ЧП произошло на северо-западе Челябинска Фото:

Женщина-пешеход, которую 22 января утром насмерть задавил троллейбус №12 в Челябинске, переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 52-летняя водитель троллейбуса №12 совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщина-пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло 22 января утром на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Косарева. Это уже второе происшествии с общественным транспортом в Челябинске за неделю. В понедельник, 20 января, трамвай №22 влетел в толпу пешеходов также переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадали двое детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщина-пешеход, которую 22 января утром насмерть задавил троллейбус №12 в Челябинске, переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 52-летняя водитель троллейбуса №12 совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщина-пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. ЧП произошло 22 января утром на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Косарева. Это уже второе происшествии с общественным транспортом в Челябинске за неделю. В понедельник, 20 января, трамвай №22 влетел в толпу пешеходов также переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадали двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...