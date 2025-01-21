Женщина-пешеход, которую 22 января утром насмерть задавил троллейбус №12 в Челябинске, переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, 52-летняя водитель троллейбуса №12 совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщина-пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
ЧП произошло 22 января утром на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Косарева. Это уже второе происшествии с общественным транспортом в Челябинске за неделю. В понедельник, 20 января, трамвай №22 влетел в толпу пешеходов также переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадали двое детей.
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