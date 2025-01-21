21 января 2025

В Челябинской области ликвидировано 15 нарколабораторий

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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За 2024 год в Челябинской области ликвидировали 15 нарколабораторий, сообщил Сергей Космачев
За 2024 год в Челябинской области ликвидировали 15 нарколабораторий, сообщил Сергей Космачев Фото:

В Челябинской области по итогам 2024 года ликвидировано 15 нарколабораторий. Как передает корреспондент URA.RU с коллегии по итогам оперативной деятельности, в регионе пресечено более 7,5 тысяч наркопреступлений.

«По итогам года пресечено более 7,5 тысяч наркопреступлений. В регионе было ликвидировано 15 нарколабораторий», — передает корреспондент URA.RU доклад начальника областного главка Сергея Космачева.

За год преступность в регионе снизилась на 11%, при этом раскрываемость составила более 50%, достигнув лучшего за пять лет показателя. На коллегии присутствуют начальники десятков управлений региона, а также омбудсмены, губернатор Алексей Текслер, председатель ЗСО Олег Гербер и главный федеральный инспектор по региону Денис Чернятьев.

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В Челябинской области по итогам 2024 года ликвидировано 15 нарколабораторий. Как передает корреспондент URA.RU с коллегии по итогам оперативной деятельности, в регионе пресечено более 7,5 тысяч наркопреступлений. «По итогам года пресечено более 7,5 тысяч наркопреступлений. В регионе было ликвидировано 15 нарколабораторий», — передает корреспондент URA.RU доклад начальника областного главка Сергея Космачева. За год преступность в регионе снизилась на 11%, при этом раскрываемость составила более 50%, достигнув лучшего за пять лет показателя. На коллегии присутствуют начальники десятков управлений региона, а также омбудсмены, губернатор Алексей Текслер, председатель ЗСО Олег Гербер и главный федеральный инспектор по региону Денис Чернятьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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