Екатеринбуржцы разобрали все билеты на мартовский концерт Надежды Кадышевой. Мест нет ни на сайте ККТ «Космос», где выступит певица с народным ансамблем «Золотое кольцо», ни на сайтах билетных операторов.
На официальном сайте коллектива же указано: «На выбранный сеанс билеты в продаже отсутствуют». Стоимость бюджетного места составляла 1800 рублей, самого дорогого — 15 тысяч рублей.
Народная артистка планировала выступить в Екатеринбурге 28 ноября. Но певица пожертвовала шоу ради выступления в Кремлевском Дворце в Москве. В итоге уральский концерт перенесли на 18 марта.
Кадышева и «Золотое кольцо» стали пользоваться огромной популярностью у молодежи в 2024 году. Люди приходят отрываться на их концерты, снимают танцевальные видео под «Плывет веночек», «Широка река» и другие хиты.
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