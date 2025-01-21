21 января 2025

Екатеринбуржцы расхватали билеты на шоу Надежды Кадышевой. Скрин

В Екатеринбурге закончились билеты на концерт Надежды Кадышевой
© Служба новостей «URA.RU»
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Надежда Кадышева порадует поклонников песнями 18 марта
Надежда Кадышева порадует поклонников песнями 18 марта Фото:

Екатеринбуржцы разобрали все билеты на мартовский концерт Надежды Кадышевой. Мест нет ни на сайте ККТ «Космос», где выступит певица с народным ансамблем «Золотое кольцо», ни на сайтах билетных операторов.

На официальном сайте коллектива же указано: «На выбранный сеанс билеты в продаже отсутствуют». Стоимость бюджетного места составляла 1800 рублей, самого дорогого — 15 тысяч рублей.

Народная артистка планировала выступить в Екатеринбурге 28 ноября. Но певица пожертвовала шоу ради выступления в Кремлевском Дворце в Москве. В итоге уральский концерт перенесли на 18 марта.

Кадышева и «Золотое кольцо» стали пользоваться огромной популярностью у молодежи в 2024 году. Люди приходят отрываться на их концерты, снимают танцевальные видео под «Плывет веночек», «Широка река» и другие хиты.

Билетов нет совсем
Билетов нет совсем
Фото:

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Екатеринбуржцы разобрали все билеты на мартовский концерт Надежды Кадышевой. Мест нет ни на сайте ККТ « Космос» , где выступит певица с народным ансамблем « Золотое кольцо» , ни на сайтах билетных операторов. На официальном сайте коллектива же указано: « На выбранный сеанс билеты в продаже отсутствуют» . Стоимость бюджетного места составляла 1800 рублей, самого дорогого — 15 тысяч рублей. Народная артистка планировала выступить в Екатеринбурге 28 ноября. Но певица пожертвовала шоу ради выступления в Кремлевском Дворце в Москве. В итоге уральский концерт перенесли на 18 марта. Кадышева и « Золотое кольцо» стали пользоваться огромной популярностью у молодежи в 2024 году. Люди приходят отрываться на их концерты, снимают танцевальные видео под «Плывет веночек», « Широка река» и другие хиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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