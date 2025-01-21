21 января 2025

Челябинский губернатор Текслер: важнейшая задача года не допустить атаку дронов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Важнейшая задача 2025 года не допустить террористические атаки на регион, заявил Алексей Текслер
Важнейшая задача 2025 года не допустить террористические атаки на регион, заявил Алексей Текслер Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил правоохранительным органам активное пресечение возможностей террористических атак на регион. Глава региона сообщил о том, что важнейшей задачей на 2025 год является не допустить таких событий в регионе.

«Серьезные террористические атаки происходят в соседних с нами регионах. Очень важно понимать оперативную обстановку и не допустить подобного в Челябинской области. Это совместная задача всех правоохранительных органов. Сегодня нам удается противостоять: одна из важнейших задач 2025 года не допустить таких событий в регионе», — заявил Текслер на коллегии по итогам оперативной деятельности.

В своем докладе глава региона также напомнил о событиях в Коркино, где произошли беспорядки из-за межнационального конфликта. Он поблагодарил правоохранителей за своевременные действия, которые помогли оперативно пресечь конфликт.

Начальник ГУ МВД по региону Сергей Космачев в своем докладе сообщил, что преступность в регионе снизилась на 11%. Раскрываемость составила более 50%, что превысило показатели за последние 15 лет.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил правоохранительным органам активное пресечение возможностей террористических атак на регион. Глава региона сообщил о том, что важнейшей задачей на 2025 год является не допустить таких событий в регионе. «Серьезные террористические атаки происходят в соседних с нами регионах. Очень важно понимать оперативную обстановку и не допустить подобного в Челябинской области. Это совместная задача всех правоохранительных органов. Сегодня нам удается противостоять: одна из важнейших задач 2025 года не допустить таких событий в регионе», — заявил Текслер на коллегии по итогам оперативной деятельности. В своем докладе глава региона также напомнил о событиях в Коркино, где произошли беспорядки из-за межнационального конфликта. Он поблагодарил правоохранителей за своевременные действия, которые помогли оперативно пресечь конфликт. Начальник ГУ МВД по региону Сергей Космачев в своем докладе сообщил, что преступность в регионе снизилась на 11%. Раскрываемость составила более 50%, что превысило показатели за последние 15 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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