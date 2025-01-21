Челябинский губернатор Текслер: важнейшая задача года не допустить атаку дронов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил правоохранительным органам активное пресечение возможностей террористических атак на регион. Глава региона сообщил о том, что важнейшей задачей на 2025 год является не допустить таких событий в регионе.
«Серьезные террористические атаки происходят в соседних с нами регионах. Очень важно понимать оперативную обстановку и не допустить подобного в Челябинской области. Это совместная задача всех правоохранительных органов. Сегодня нам удается противостоять: одна из важнейших задач 2025 года не допустить таких событий в регионе», — заявил Текслер на коллегии по итогам оперативной деятельности.
В своем докладе глава региона также напомнил о событиях в Коркино, где произошли беспорядки из-за межнационального конфликта. Он поблагодарил правоохранителей за своевременные действия, которые помогли оперативно пресечь конфликт.
Начальник ГУ МВД по региону Сергей Космачев в своем докладе сообщил, что преступность в регионе снизилась на 11%. Раскрываемость составила более 50%, что превысило показатели за последние 15 лет.
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