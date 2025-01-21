Текслер: полицейские помогли не раскачать межнациональный конфликт в Коркино

Полицейские в Челябинской области помогли не раскачать межнациональный конфликт в городе Коркино, который разразился в октябре после убийства таксистки. Но внешние враги будут пытаться дестабилизировать ситуацию, поэтому власти и полиция должны работать вместе. Об этом 22 января заявил губернатор Алексей Текслер на коллегии по итогам оперативной деятельности в 2024 году.
«Благодарю за службу. Профессиональные и своевременные действия сотрудников полиции и Росгвардии помогли погасить межнациональный конфликт в Коркино в октябре 2024 года, правоохранительные органы пресекли все попытки раскачать ситуацию в муниципалитете», — заявил Текслер во время своего выступления.
Стабилизировали обстановку удалось совместно с сотрудниками ФСБ и прокуратуры, отметил глава региона. В муниципалитете наведен порядок, преступники привлечены к ответственности. «Но внешние враги будут продолжать пытаться дестабилизировать ситуацию. Роль правоохранительных органов будет возрастать. Важно работать, как и прежде, совместно. Вопросов у нас достаточно», — добавил Текслер.
После убийства таксистки в Коркино и последовавших погромов в октябре 2024 года проверки лиц цыганской национальности продолжаются до сих пор, заявил руководитель полицейского главка региона Сергей Космачев. «Продолжаются масштабные проверки лиц цыганской народности на территории всей области», — сообщил в своем докладе на коллегии ранее Космачев.
Убийство таксистки произошло вечером 23 октября в городе Коркино. Под подозрение попали двое цыган. Вечером 24 октября местные жители пришли мстить в цыганские поселки. Представителям диаспоры пришлось спасаться бегством. Спустя сутки после убийства женщины был задержан подозреваемый — 17-летний глухонемой цыган. Его в полицию привел отец.
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