Курганская область возглавила рейтинг по темпам роста цен в новостройках среди всех субъектов УрФО. За 2024 год стоимость строящегося жилья в регионе выросла на 22% и входит в топ-5 показателей по стране. Такие данные приводятся в индексе цен на первичном рынке жилья, рассчитанного специалистами ДОМ.РФ.
«Темп роста цен на новостройки в Курганской области за 2024 год составил 22%. Это в 7,5 раз выше, чем в Челябинской области (2,9%)», — говорится в отчете аналитического центра.
В Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) темпы роста на новостройки по итогам прошедшего года составили по 6,8% и 7% соответственно. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) почти в два раза выше — 12,1%. Ближе всех к Курганской области оказался свердловский регион — 14,7%. В целом, жилье на первичном рынке в России за 2024 год подорожало на 9,2%. Рост цен на новостройки наблюдался в 69 из 70 регионов, вошедших в исследование экспертов.
Справка:
Методология построения индекса ДОМ.РФ основана на данных Росреестра о договорах участия в долевом строительстве (ДДУ). Индивидуально для каждого дома рассчитывалось изменение медианной цены за месяц и в шести базовых кластерах (два класса жилья, три типа квартир).
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