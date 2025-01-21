21 января 2025

В школах ХМАО отменены занятия второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Уроки отменены в нескольких городах и поселках округа
Уроки отменены в нескольких городах и поселках округа Фото:

В нескольких городах и поселках ХМАО из-за морозов отменены занятия. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются», — говорится в документе. Учеба отменена у школьников в Покачах, Когалыме, Нягани, Сургуте, Ханты-Мансийске и нескольких поселках.

Ранее агентство писало об отмене занятий у школьников первой смены. Температура воздуха утром 22 января составляла от -25 до -34 градусов.

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В нескольких городах и поселках ХМАО из-за морозов отменены занятия. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются», — говорится в документе. Учеба отменена у школьников в Покачах, Когалыме, Нягани, Сургуте, Ханты-Мансийске и нескольких поселках. Ранее агентство писало об отмене занятий у школьников первой смены. Температура воздуха утром 22 января составляла от -25 до -34 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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