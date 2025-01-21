В школах ХМАО отменены занятия второй смены

Уроки отменены в нескольких городах и поселках округа
В нескольких городах и поселках ХМАО из-за морозов отменены занятия. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются», — говорится в документе. Учеба отменена у школьников в Покачах, Когалыме, Нягани, Сургуте, Ханты-Мансийске и нескольких поселках.
Ранее агентство писало об отмене занятий у школьников первой смены. Температура воздуха утром 22 января составляла от -25 до -34 градусов.
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