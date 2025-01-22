В России 35 заводов лишились возможности варить пиво

В 2024 году 35 российских компаний были исключены из реестра производителей пива и пивных напитков, свидетельствуют данные сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус». Причинами исключения стали несоответствие адреса, отсутствие необходимых документов на оборудование и договоров аренды помещений.
«Суды в 2024 году по искам Росалкотабакконтроля исключили 35 юрлиц из госреестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи... Наиболее типичными причинами исключения пивоваров из реестра стали несоответствие адреса, отсутствие документов на оборудование ... , договора аренды помещения и др.» — пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса.
Как указывает издание, после запуска работы реестра в сентябре 2023 года в него были автоматически включены все действующие пивовары России. С тех пор предприниматели подвергаются проверкам на соответствие обязательным требованиям. Из-за исключения из реестра Росалкогольтабакконтроль подал в суд 120 исков, из которых уже рассмотрено 81.
Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева рассказала, что исключение из реестра предполагает наложение запрета на производство напитков. В связи с этим, компаниям запрещается осуществлять соответствующую деятельность до тех пор, пока не будут устранены все выявленные нарушения.
Согласно заявлению независимого эксперта по алкогольному рынку Алексея Небольсина, с начала функционирования реестра было исключено 380 юридических лиц. Он также предположил, что к июлю 2025 года число производителей в реестре увеличится на 100.
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