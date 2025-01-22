Как с разбитого танкера в Черном море откачивают мазут

На Черном море продолжаются работы по откачке мазута из поврежденного танкера. Спустя 37 дней после аварии началась процедура извлечения мазута из разрушенных частей судна «Волгонефть-239», расположенного у мыса Панагия на Таманском полуострове. Специалисты ищут варианты утилизации танкера. Как проходит операция по спасению моря — в материале URA.RU.
Процесс откачки мазута и проблемы
Механик компании «Морской судовой сервис» Андрей Шамсунов поделился деталями процесса: «Разогретый до 45 градусов мазут перекачивается в цистерну битумовоза с помощью грузового насоса. Важно поддерживать температуру в машине, чтобы избежать замерзания топлива». По его словам, уже откачано около 100 тонн, но предстоит еще 1400 тонн.
Технический директор «Росморпорт» Семен Алексеев рассказал о начальных сложностях с подачей мазута, связанных с необходимостью разогрева топлива в трубах и организацией бесперебойной загрузки битумовозов. Сейчас процесс налажен, и машины заполняются в течение 1-1.5 часов, суточно приезжает более 10 битумовозов.
Однако возникла проблема с качеством технической дороги: нагруженные мазутом грузовики застревают, что требует дополнительного времени на их освобождение. Эта задача также находится в процессе решения.
Перспективы завершения работ
По оптимистичным прогнозам, работы займут около двух недель. После завершения откачки мазута обломок танкера будет распилен и отправлен на переработку в качестве металлолома. Это позволит минимизировать воздействие аварии на экологию Черного моря и предотвратить дальнейшее загрязнение.
Процесс откачки мазута из разбитого танкера в Черном море является сложной, но решаемой задачей, требующей слаженной работы специалистов и использования специализированного оборудования.
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