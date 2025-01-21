21 января 2025

В Тюмени на 11,5 часов задержали рейс за границу

Самолет из Тюмени в Худжанд авиакомпании «ЮТэйр» задержан на 11,5 часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс «ЮТэйр» из Тюмени в Таджикистан перенесли на 03:00 утра
Рейс «ЮТэйр» из Тюмени в Таджикистан перенесли на 03:00 утра Фото:

Борт, который должен доставить пассажиров из Тюмени в Худжанд (Таджикистан), задержан на 11,5 часов. Данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино. Рейс выполняет авиакомпания «ЮТэйр».

«Рейс авиакомпании „ЮТэйр“, Тюмень-Худжанд. Вылет по расписанию: 15:30 22 января. Расчетное время вылета: 03:00 23 января», — следует из данных аэропорта.

Комментарий от авиакомпании ожидается. Ранее URA.RU писало, что 22 января также задерживается прилет рейса из ХМАО в Тюмень. На момент публикации стало известно, что данный перелет отменен, как и обратный вылет борта из Тюмени. 

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Борт, который должен доставить пассажиров из Тюмени в Худжанд (Таджикистан), задержан на 11,5 часов. Данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино. Рейс выполняет авиакомпания «ЮТэйр». «Рейс авиакомпании „ЮТэйр“, Тюмень-Худжанд. Вылет по расписанию: 15:30 22 января. Расчетное время вылета: 03:00 23 января», — следует из данных аэропорта. Комментарий от авиакомпании ожидается. Ранее URA.RU писало, что 22 января также задерживается прилет рейса из ХМАО в Тюмень. На момент публикации стало известно, что данный перелет отменен, как и обратный вылет борта из Тюмени. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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