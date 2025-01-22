Минтруд готовит новые льготы для семей с детьми

Министерство труда и социальной защиты РФ готовит законопроект, который предоставит новые льготы для семей с детьми. По словам министра Антона Котякова, в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком.
«По поручению Президента [России Владимира Путина] Минтрудом подготовлен законопроект, которым снимается ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Если прежде максимально могли зачесть шесть лет, или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком», — рассказал Антон Котяков, его заявление находится в распоряжении URA.RU.
По его словам, внедрение новых законодательных мер приведет к увеличению размера пенсионных выплат для родителей из многодетных семей. Изменения коснутся не только будущих, но и уже действующих пенсионеров. С момента официального принятия закона, многодетные родители получат возможность обратиться в Социальный фонд для перерасчета своей страховой пенсии.
В дополнение к изменениям в страховом стаже, законопроект также включает улучшение материальной поддержки для женщин, награжденных званием «Мать-Героиня». Этому званию в 2022 году уже была добавлена единовременная выплата в размере одного млн рублей при вручении ордена.
В настоящий момент лицам, награжденным званием Героя Труда, выплачивается пособие в размере 31,9 тыс. рублей каждый месяц. Эти выплаты подлежат обязательной ежегодной индексации 1 апреля на уровень повышения социальной пенсии. В рамках страхового стажа учитываются не только периоды официальной занятости, но и так называемые «нестраховые периоды». К последним относится, например, уход за ребенком до достижения им полутора лет. Существует ограничение: за всю трудовую деятельность в стаж можно включить только уход за детьми на общий срок до шести лет, что в сумме позволяет учитывать уход за четырьмя детьми.
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