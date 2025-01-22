Как выросли штрафы за нарушение ПДД в этом году

Штрафы за нарушение ПДД в России выросли в полтора раза
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С 2025 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся автомобилистов
С 2025 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся автомобилистов Фото:

С 1 января 2025 года штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) увеличились в полтора раза. За превышение скорости придется заплатить 750 рублей, ранее было 500. 

«Теперь, например, за превышение скорости на 20 — 40 километров в час придется заплатить уже не 500, а 750 рублей. Штраф за превышение скорости на 40 — 60 километров в час подорожал с 1000 — 1500 рублей до 1500 — 2000 рублей», — рассказали в «Самой полезной программе», передает «Пятый канал». Теперь за езду по обочине водителям придется заплатить 2250 рублей вместо прежних 1500 рублей. Аналогичный размер штрафа предусмотрен и за выезд на встречную полосу для объезда препятствия.

Кроме того, ужесточены штрафы за не пристегнутый ремень безопасности: сумма увеличена с 1000 до 1500 рублей. Такая же сумма теперь предусмотрена за проезд на запрещающий сигнал светофора. В случае повторного нарушения за проезд на красный свет штраф составит уже 7500 рублей. За использование смартфона во время управления транспортным средством предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.

В дополнение к повышению штрафов, были внесены изменения и в условия их оплаты. Теперь оплатить штрафы со скидкой можно в течение 30 дней после выписки, однако размер скидки сократился с 50% до 25%.

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С 1 января 2025 года штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) увеличились в полтора раза. За превышение скорости придется заплатить 750 рублей, ранее было 500.  «Теперь, например, за превышение скорости на 20 — 40 километров в час придется заплатить уже не 500, а 750 рублей. Штраф за превышение скорости на 40 — 60 километров в час подорожал с 1000 — 1500 рублей до 1500 — 2000 рублей», — рассказали в «Самой полезной программе», передает «Пятый канал». Теперь за езду по обочине водителям придется заплатить 2250 рублей вместо прежних 1500 рублей. Аналогичный размер штрафа предусмотрен и за выезд на встречную полосу для объезда препятствия. Кроме того, ужесточены штрафы за не пристегнутый ремень безопасности: сумма увеличена с 1000 до 1500 рублей. Такая же сумма теперь предусмотрена за проезд на запрещающий сигнал светофора. В случае повторного нарушения за проезд на красный свет штраф составит уже 7500 рублей. За использование смартфона во время управления транспортным средством предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. В дополнение к повышению штрафов, были внесены изменения и в условия их оплаты. Теперь оплатить штрафы со скидкой можно в течение 30 дней после выписки, однако размер скидки сократился с 50% до 25%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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