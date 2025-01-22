Умер первый чернокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо

Скончался первый чернокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо, сообщают telegram-каналы По предварительной информации, смерть наступила в результате инсульта.
«Умер первый чернокожий депутат России. Причиной смерти Жана Грегуара Сагбо, предварительно, стал инсульт», — пишет telegram-канал Mash.
Сагбо, получивший образование в СССР, проникся русским духом и остался в России. Он жил в поселке Новозавидовский Тверской области, активно участвовал в политической и общественной жизни, неоднократно избирался депутатом районного собрания. Сагбо также занимал должность председателя местного садоводческого некоммерческого товарищества.
Сагбо получил прозвище «русский Барак Обама», однако сам мужчина категорически отвергал это сравнение, указывая на принципиальные различия во взглядах. Похороны первого чернокожего депутата России были проведены на его родине в Бенине.
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