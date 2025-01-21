21 января 2025

Цены на молоко в Свердловской области продолжат расти

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен на молоко будет зависеть от инфляции Фото:

В Свердловской области молочная продукция будет расти в цене, но согласно инфляции. Об этом на встрече с журналистами рассказал директор Ирбитского молочного завода, депутат заксо от КПРФ Григорий Бачериков, передает корреспондент URA.RU.

«Я думаю, что стоимость молока, молочной продукции будет расти. В пределах уровня инфляции в нашей стране», — рассказал Бачериков.

Он добавил, что с 2024 года подорожали энергоносители, корма, молоко-сырье. «Наложились [на повышение цен] отложенный спрос, реальные доходы населения, потребление молочной продукции. Все эти факторы произошли в короткий период времени — именно они вызвали подорожание молока», — заключил Бачериков.

В ноябре губернатор Евгений Куйвашев, реагируя на рост цен на молочную продукцию, выдвинул производителям молока ультиматум: поддержку из бюджета они получат только в том случае, если будут продавать сырье местным переработчикам. Те, в свою очередь, обязались работать по рыночным ценам и иногда — когда это требуется — закупать сверх необходимого. Соглашение стороны подписали в декабре.

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В Свердловской области молочная продукция будет расти в цене, но согласно инфляции. Об этом на встрече с журналистами рассказал директор Ирбитского молочного завода, депутат заксо от КПРФ Григорий Бачериков, передает корреспондент URA.RU. «Я думаю, что стоимость молока, молочной продукции будет расти. В пределах уровня инфляции в нашей стране», — рассказал Бачериков. Он добавил, что с 2024 года подорожали энергоносители, корма, молоко-сырье. «Наложились [на повышение цен] отложенный спрос, реальные доходы населения, потребление молочной продукции. Все эти факторы произошли в короткий период времени — именно они вызвали подорожание молока», — заключил Бачериков. В ноябре губернатор Евгений Куйвашев, реагируя на рост цен на молочную продукцию, выдвинул производителям молока ультиматум: поддержку из бюджета они получат только в том случае, если будут продавать сырье местным переработчикам. Те, в свою очередь, обязались работать по рыночным ценам и иногда — когда это требуется — закупать сверх необходимого. Соглашение стороны подписали в декабре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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