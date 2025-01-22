Один из крупнейших ТЦ Екатеринбурга вводит платную парковку

В Екатеринбурге в торговом центре «Глобус» сделают парковку платной
© Служба новостей «URA.RU»
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Подземный паркинг у Центрального стадиона под улицей Татищева в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Екатеринбург, подземный паркинг, парковка, гараж, стоянка
Пока что паркоматы и шлагбаумы не работают Фото:

В Екатеринбурге крытый паркинг торгового центра «Глобус» (ул. Щербакова, 4) сделают платным. Со стороны улицы Павлодарской уже установили шлагбаумы и паркоматы, рассказал URA.RU читатель.

«Все для платного въезда на парковку сделали, но брать деньги еще не начали. Паркоматы не работают, а шлагбаумы подняты», — сказал собеседник. Он отметил, что уличная парковка возле ТЦ осталась бесплатной.

Когда заработает пропускная система, пока неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям «Глобуса». Ответ будет опубликован, как только поступит.

Платную парковку совсем недавно ввели в ТРЦ Veer Mall. По дневному тарифу (с 07:00 до 23:00) первые три часа бесплатно, четвертый и последующие — 100 рублей в час. В вечерний (с 23:00 до 7:00) — 15 минут бесплатно, после — 120 рублей в час.

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В Екатеринбурге крытый паркинг торгового центра «Глобус» (ул. Щербакова, 4) сделают платным. Со стороны улицы Павлодарской уже установили шлагбаумы и паркоматы, рассказал URA.RU читатель. «Все для платного въезда на парковку сделали, но брать деньги еще не начали. Паркоматы не работают, а шлагбаумы подняты», — сказал собеседник. Он отметил, что уличная парковка возле ТЦ осталась бесплатной. Когда заработает пропускная система, пока неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям «Глобуса». Ответ будет опубликован, как только поступит. Платную парковку совсем недавно ввели в ТРЦ Veer Mall. По дневному тарифу (с 07:00 до 23:00) первые три часа бесплатно, четвертый и последующие — 100 рублей в час. В вечерний (с 23:00 до 7:00) — 15 минут бесплатно, после — 120 рублей в час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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