Один из крупнейших ТЦ Екатеринбурга вводит платную парковку

В Екатеринбурге в торговом центре «Глобус» сделают парковку платной

22 января 2025 в 15:15 Размер текста - 17 +

Пока что паркоматы и шлагбаумы не работают Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге крытый паркинг торгового центра «Глобус» (ул. Щербакова, 4) сделают платным. Со стороны улицы Павлодарской уже установили шлагбаумы и паркоматы, рассказал URA.RU читатель. «Все для платного въезда на парковку сделали, но брать деньги еще не начали. Паркоматы не работают, а шлагбаумы подняты», — сказал собеседник. Он отметил, что уличная парковка возле ТЦ осталась бесплатной. Когда заработает пропускная система, пока неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям «Глобуса». Ответ будет опубликован, как только поступит. Платную парковку совсем недавно ввели в ТРЦ Veer Mall. По дневному тарифу (с 07:00 до 23:00) первые три часа бесплатно, четвертый и последующие — 100 рублей в час. В вечерний (с 23:00 до 7:00) — 15 минут бесплатно, после — 120 рублей в час. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге крытый паркинг торгового центра «Глобус» (ул. Щербакова, 4) сделают платным. Со стороны улицы Павлодарской уже установили шлагбаумы и паркоматы, рассказал URA.RU читатель. «Все для платного въезда на парковку сделали, но брать деньги еще не начали. Паркоматы не работают, а шлагбаумы подняты», — сказал собеседник. Он отметил, что уличная парковка возле ТЦ осталась бесплатной. Когда заработает пропускная система, пока неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям «Глобуса». Ответ будет опубликован, как только поступит. Платную парковку совсем недавно ввели в ТРЦ Veer Mall. По дневному тарифу (с 07:00 до 23:00) первые три часа бесплатно, четвертый и последующие — 100 рублей в час. В вечерний (с 23:00 до 7:00) — 15 минут бесплатно, после — 120 рублей в час.