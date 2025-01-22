Один из крупнейших ТЦ Екатеринбурга вводит платную парковку

В Екатеринбурге крытый паркинг торгового центра «Глобус» (ул. Щербакова, 4) сделают платным. Со стороны улицы Павлодарской уже установили шлагбаумы и паркоматы, рассказал URA.RU читатель.
«Все для платного въезда на парковку сделали, но брать деньги еще не начали. Паркоматы не работают, а шлагбаумы подняты», — сказал собеседник. Он отметил, что уличная парковка возле ТЦ осталась бесплатной.
Когда заработает пропускная система, пока неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям «Глобуса». Ответ будет опубликован, как только поступит.
Платную парковку совсем недавно ввели в ТРЦ Veer Mall. По дневному тарифу (с 07:00 до 23:00) первые три часа бесплатно, четвертый и последующие — 100 рублей в час. В вечерний (с 23:00 до 7:00) — 15 минут бесплатно, после — 120 рублей в час.
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