Председателя Кетовской думы (Курганская область) Леонида Воинкова, осужденного за смертельное ДТП, оставили в должности. Ранее администрация округа сообщала о выборах нового спикера.
«Прошел комитет. Было принято решение пока оставить Воинкова в должности председателя Кетовской думы. Связано это с тем, что судебное решение в отношении Воинкова не вступило в законную силу», — рассказали URA.RU источники из окружной администрации.
До этого в думе на место временного председателя назначали зама Евгения Енина. Он должен был вести заседания до конца декабря 2024 года. После этого планировалось проводить выборы нового председателя. При этом, источники URA.RU отмечают, что на решении оставить Воинкова в должности спикера сказалось, что политик подал апелляцию на приговор суда.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Кетовского округа. Там журналисту подтвердили информацию о том, что Воинков пока продолжит работу в должности спикера думу.
Ранее URA.RU сообщало, что в суд поступило уголовное дело депутата Воинкова. Его судили за то, что в марте он стал виновником дорожной аварии, в которой погиб пенсионер. В суде Воинков свою вину признал. Позднее суд признал политика виновным. «Ему вынесено наказание 1 год и 6 месяцев принудительных работ. Где он будет отбывать наказание, будет решаться органами системы исполнения наказаний», — сообщили в суде.
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