Ростовчанина осудили за ДТП, в котором погибли стрелки из Челябинска

Усть-Катавский горсуд Челябинской области отправил на три с половиной года в колонию жителя Ростова-на-Дону, по вине которого в ДТП погибло три человека. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. По данным агентства, погибшие являлись членами стрелковой команды, специализирующейся на охране железнодорожного транспорта.
«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть трех лиц). Судом виновному назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок два с половиной года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Виновник раскаялся в содеянном. Он принял меры к заглаживанию причиненного вреда, добровольно выплатил потерпевшим около 4,8 млн рублей, заключил соглашение о порядке добровольного возмещения вреда в дальнейшем.
Авария произошла в июле 2024 года на 1629 километре трассы М5 «Урал». Автомобиль Lada Largus под управлением ростовчанина вылетел на встречку, где столкнулся с Lada Granta, в котором ехали стрелки команды ВО ЖДТ РФ ЮУДИ ОАО «РЖД». В результате ДТП двое из команды скончались на месте. Еще один — по пути в больницу.
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