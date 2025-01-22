Заключенным хотят разрешить заводить питомцев

Депутат ГД Арапов: заключенным нужно разрешить взаимодействовать с животными
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Взаимодействие с питомцами может стать дополнительной мерой социализации заключенных
Взаимодействие с питомцами может стать дополнительной мерой социализации заключенных Фото:

Заключенным с хорошим поведением и дисциплиной могут разрешить взаимодействовать с домашними животными. О необходимости рассмотрения такого законопроекта заявил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность разрешить заключенным, которые демонстрируют хорошее поведение и высокую степень дисциплины, взаимодействовать с домашними животными», — говорится в обращении, направленном Араповым в Минюст РФ. Текст передает РИА Новости. Зампред комитета ГД подчеркнул, что такое взаимодействие заключенных с питомцами станет дополнительной мерой по социализации отбывающих наказание.

Также депутат отметил, что в настоящее время в некоторых исправительных учреждениях уже разрешено взаимодействие заключенных с котами. Такие меры разовьют у первых эмпатию, чувство ответственности, приведут к снижению агрессии и успешной ресоциализации после освобождения.

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Заключенным с хорошим поведением и дисциплиной могут разрешить взаимодействовать с домашними животными. О необходимости рассмотрения такого законопроекта заявил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов. «Считаю необходимым рассмотреть возможность разрешить заключенным, которые демонстрируют хорошее поведение и высокую степень дисциплины, взаимодействовать с домашними животными», — говорится в обращении, направленном Араповым в Минюст РФ. Текст передает РИА Новости. Зампред комитета ГД подчеркнул, что такое взаимодействие заключенных с питомцами станет дополнительной мерой по социализации отбывающих наказание. Также депутат отметил, что в настоящее время в некоторых исправительных учреждениях уже разрешено взаимодействие заключенных с котами. Такие меры разовьют у первых эмпатию, чувство ответственности, приведут к снижению агрессии и успешной ресоциализации после освобождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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