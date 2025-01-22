Заключенным хотят разрешить заводить питомцев

Заключенным с хорошим поведением и дисциплиной могут разрешить взаимодействовать с домашними животными. О необходимости рассмотрения такого законопроекта заявил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов.
«Считаю необходимым рассмотреть возможность разрешить заключенным, которые демонстрируют хорошее поведение и высокую степень дисциплины, взаимодействовать с домашними животными», — говорится в обращении, направленном Араповым в Минюст РФ. Текст передает РИА Новости. Зампред комитета ГД подчеркнул, что такое взаимодействие заключенных с питомцами станет дополнительной мерой по социализации отбывающих наказание.
Также депутат отметил, что в настоящее время в некоторых исправительных учреждениях уже разрешено взаимодействие заключенных с котами. Такие меры разовьют у первых эмпатию, чувство ответственности, приведут к снижению агрессии и успешной ресоциализации после освобождения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.