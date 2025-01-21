В Нижневартовске появится новая ледовая арена

Власти Нижневартовска (ХМАО) построят новую ледовую арену в 20 квартале. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале.
«Сегодня подписали концессионное соглашение с ООО „ФК Львы“ о финансировании, проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании спортивного комплекса с ледовой ареной. Объект будет возведён в 20 квартале (створ улиц Восточный проезд — Романтиков)», — написал Кощенко.
Ранее агентство писало, о новой стройке на набережной в Нижневартовске. Власти планируют благоустроить территорию в створе улицы Чапаева и проспекта Победы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!