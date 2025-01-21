21 января 2025

В Нижневартовске появится новая ледовая арена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти Нижневартовска заключили соглашение о строительстве новой ледовой арены
Власти Нижневартовска заключили соглашение о строительстве новой ледовой арены Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) построят новую ледовую арену в 20 квартале. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале.

«Сегодня подписали концессионное соглашение с ООО „ФК Львы“ о финансировании, проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании спортивного комплекса с ледовой ареной. Объект будет возведён в 20 квартале (створ улиц Восточный проезд — Романтиков)», — написал Кощенко.

Ранее агентство писало, о новой стройке на набережной в Нижневартовске. Власти планируют благоустроить территорию в створе улицы Чапаева и проспекта Победы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Нижневартовска (ХМАО) построят новую ледовую арену в 20 квартале. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале. «Сегодня подписали концессионное соглашение с ООО „ФК Львы“ о финансировании, проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании спортивного комплекса с ледовой ареной. Объект будет возведён в 20 квартале (створ улиц Восточный проезд — Романтиков)», — написал Кощенко. Ранее агентство писало, о новой стройке на набережной в Нижневартовске. Власти планируют благоустроить территорию в створе улицы Чапаева и проспекта Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...