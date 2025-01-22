Губернатор Алексей Текслер дал поручение начать подготовку к паводковому сезону 2025 года в Челябинской области. Особое внимание нужно уделить состоянию гидротехнических сооружений, заявил Текслер 22 января во время первого в этом году совещания с главами муниципалитетов и членами правительства региона.
«Необходимо уже сейчас начать подготовку к актуальному паводковому сезону. Прошу областное министерство экологии обратить особое внимание на состояние гидротехнических сооружений, организовать работу по их приведению в безопасное состояние», — сказал Текслер на совещании. Его цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Важно уже сейчас подготовить и утвердить планы по безопасному пропуску вод, ослаблению льда и смягчению рисков возможных чрезвычайных ситуаций.
В прошлом году в ходе весеннего и летнего паводка в Челябинской области было эвакуировали 248 человек. Пик пришелся на июль, когда регион накрыли затяжные ливни. Из-за дождей прорвало дамбу Киалимского водохранилища около Карабаша, режим ЧС был введен в нескольких районах области, также река Миасс в центре Челябинска вышла из берегов.
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