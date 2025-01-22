Губернатор поручил начать подготовку к паводку в Челябинской области. Видео

22 января 2025 в 17:28 Размер текста - 17 +

Готовиться к паводку нужно уже сейчас, считает Текслер (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер дал поручение начать подготовку к паводковому сезону 2025 года в Челябинской области. Особое внимание нужно уделить состоянию гидротехнических сооружений, заявил Текслер 22 января во время первого в этом году совещания с главами муниципалитетов и членами правительства региона. «Необходимо уже сейчас начать подготовку к актуальному паводковому сезону. Прошу областное министерство экологии обратить особое внимание на состояние гидротехнических сооружений, организовать работу по их приведению в безопасное состояние», — сказал Текслер на совещании. Его цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Важно уже сейчас подготовить и утвердить планы по безопасному пропуску вод, ослаблению льда и смягчению рисков возможных чрезвычайных ситуаций. В прошлом году в ходе весеннего и летнего паводка в Челябинской области было эвакуировали 248 человек. Пик пришелся на июль, когда регион накрыли затяжные ливни. Из-за дождей прорвало дамбу Киалимского водохранилища около Карабаша, режим ЧС был введен в нескольких районах области, также река Миасс в центре Челябинска вышла из берегов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер дал поручение начать подготовку к паводковому сезону 2025 года в Челябинской области. Особое внимание нужно уделить состоянию гидротехнических сооружений, заявил Текслер 22 января во время первого в этом году совещания с главами муниципалитетов и членами правительства региона. «Необходимо уже сейчас начать подготовку к актуальному паводковому сезону. Прошу областное министерство экологии обратить особое внимание на состояние гидротехнических сооружений, организовать работу по их приведению в безопасное состояние», — сказал Текслер на совещании. Его цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Важно уже сейчас подготовить и утвердить планы по безопасному пропуску вод, ослаблению льда и смягчению рисков возможных чрезвычайных ситуаций. В прошлом году в ходе весеннего и летнего паводка в Челябинской области было эвакуировали 248 человек. Пик пришелся на июль, когда регион накрыли затяжные ливни. Из-за дождей прорвало дамбу Киалимского водохранилища около Карабаша, режим ЧС был введен в нескольких районах области, также река Миасс в центре Челябинска вышла из берегов.