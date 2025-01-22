ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар

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ВСУ атаковали Энергодар
ВСУ атаковали Энергодар Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины четырьмя БПЛА атаковала Энергодар, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в городской администрации. 

«Сегодня ВСУ в очередной раз осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее четырех БПЛА, которые атаковали Энергодар», — заявили в администрации. Информацию передает ТАСС. 

Отмечается, что возгораний на территории города не зафиксировано. Информации о пострадавших и разрушении инфраструктуры не поступало. 

ВСУ и ранее пытались атаковать Энергодар и Запорожскую АЭС. Так, 6 января они выпустили восемь дронов по территории города. В Минобороны РФ сообщил, что все БПЛА были сбиты, передает 360.ru. 

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Армия Украины четырьмя БПЛА атаковала Энергодар, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в городской администрации.  «Сегодня ВСУ в очередной раз осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее четырех БПЛА, которые атаковали Энергодар», — заявили в администрации. Информацию передает ТАСС.  Отмечается, что возгораний на территории города не зафиксировано. Информации о пострадавших и разрушении инфраструктуры не поступало.  ВСУ и ранее пытались атаковать Энергодар и Запорожскую АЭС. Так, 6 января они выпустили восемь дронов по территории города. В Минобороны РФ сообщил, что все БПЛА были сбиты, передает 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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