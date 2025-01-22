ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар

Армия Украины четырьмя БПЛА атаковала Энергодар, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в городской администрации.
«Сегодня ВСУ в очередной раз осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее четырех БПЛА, которые атаковали Энергодар», — заявили в администрации. Информацию передает ТАСС.
Отмечается, что возгораний на территории города не зафиксировано. Информации о пострадавших и разрушении инфраструктуры не поступало.
ВСУ и ранее пытались атаковать Энергодар и Запорожскую АЭС. Так, 6 января они выпустили восемь дронов по территории города. В Минобороны РФ сообщил, что все БПЛА были сбиты, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.