Банк отобрал у свердловского бойца все деньги, заработанные на СВО

22 января 2025 в 18:22 Размер текста - 17 +

Боец отправился на фронт с долгами по кредитам (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Банк официально списал все деньги с зарплатной карты участника спецоперации РФ на Украине Анатолия А. из Туринска (Свердловская область), которые он получил за нахождение на передовой. Средства забрали в счет долгов вопреки закону, позволяющему списать кредитные обязательства с фронтовиков, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем telegram-канале. «Ко мне обратилась жена военнослужащего Анатолия А. из Туринска. В начале декабря прошлого года супруг подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО выполнять воинский долг. На гражданке у него остались долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков. Банк в конце декабря списал, со слов заявительницы, все средства, поступившие на зарплатную карту бойца», — написал Иванов. По словам депутата, работники банка пообещали пересмотреть решение, если военнослужащий самостоятельно придет к ним. «Как он это сделает, находясь на СВО, не совсем понятно», — отметил парламентарий. Иванов уже направил запрос главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, чтобы проверить законность действий банка. Закон, предусматривающий списание просроченных кредитов участникам СВО, президент России Владимир Путин подписал 23 ноября 2024-го. Долги будут аннулировать, если их сумма не превышает десяти миллионов. Депутат Иванов подчеркнул, что все условия в истории Анатолия А. соблюдены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк официально списал все деньги с зарплатной карты участника спецоперации РФ на Украине Анатолия А. из Туринска (Свердловская область), которые он получил за нахождение на передовой. Средства забрали в счет долгов вопреки закону, позволяющему списать кредитные обязательства с фронтовиков, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем telegram-канале. «Ко мне обратилась жена военнослужащего Анатолия А. из Туринска. В начале декабря прошлого года супруг подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО выполнять воинский долг. На гражданке у него остались долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков. Банк в конце декабря списал, со слов заявительницы, все средства, поступившие на зарплатную карту бойца», — написал Иванов. По словам депутата, работники банка пообещали пересмотреть решение, если военнослужащий самостоятельно придет к ним. «Как он это сделает, находясь на СВО, не совсем понятно», — отметил парламентарий. Иванов уже направил запрос главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, чтобы проверить законность действий банка. Закон, предусматривающий списание просроченных кредитов участникам СВО, президент России Владимир Путин подписал 23 ноября 2024-го. Долги будут аннулировать, если их сумма не превышает десяти миллионов. Депутат Иванов подчеркнул, что все условия в истории Анатолия А. соблюдены.