Банк отобрал у свердловского бойца все деньги, заработанные на СВО

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Боец отправился на фронт с долгами по кредитам (архивное фото) Фото:

Банк официально списал все деньги с зарплатной карты участника спецоперации РФ на Украине Анатолия А. из Туринска (Свердловская область), которые он получил за нахождение на передовой. Средства забрали в счет долгов вопреки закону, позволяющему списать кредитные обязательства с фронтовиков, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем telegram-канале.

«Ко мне обратилась жена военнослужащего Анатолия А. из Туринска. В начале декабря прошлого года супруг подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО выполнять воинский долг. На гражданке у него остались долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков. Банк в конце декабря списал, со слов заявительницы, все средства, поступившие на зарплатную карту бойца», — написал Иванов.

По словам депутата, работники банка пообещали пересмотреть решение, если военнослужащий самостоятельно придет к ним. «Как он это сделает, находясь на СВО, не совсем понятно», — отметил парламентарий. Иванов уже направил запрос главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, чтобы проверить законность действий банка.

Закон, предусматривающий списание просроченных кредитов участникам СВО, президент России Владимир Путин подписал 23 ноября 2024-го. Долги будут аннулировать, если их сумма не превышает десяти миллионов. Депутат Иванов подчеркнул, что все условия в истории Анатолия А. соблюдены.

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Банк официально списал все деньги с зарплатной карты участника спецоперации РФ на Украине Анатолия А. из Туринска (Свердловская область), которые он получил за нахождение на передовой. Средства забрали в счет долгов вопреки закону, позволяющему списать кредитные обязательства с фронтовиков, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем telegram-канале. «Ко мне обратилась жена военнослужащего Анатолия А. из Туринска. В начале декабря прошлого года супруг подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО выполнять воинский долг. На гражданке у него остались долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков. Банк в конце декабря списал, со слов заявительницы, все средства, поступившие на зарплатную карту бойца», — написал Иванов. По словам депутата, работники банка пообещали пересмотреть решение, если военнослужащий самостоятельно придет к ним. «Как он это сделает, находясь на СВО, не совсем понятно», — отметил парламентарий. Иванов уже направил запрос главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, чтобы проверить законность действий банка. Закон, предусматривающий списание просроченных кредитов участникам СВО, президент России Владимир Путин подписал 23 ноября 2024-го. Долги будут аннулировать, если их сумма не превышает десяти миллионов. Депутат Иванов подчеркнул, что все условия в истории Анатолия А. соблюдены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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