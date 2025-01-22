Мэрия Челябинска проиграла суд комбинату олигарха Зюзина

Мэрия Челябинска проиграла арбитражный процесс ПАО «ЧМК» Игоря Зюзина из-за недостроенной четырехэтажки. Власти хотели признать здание самовольной постройкой, а комбинат добивался признания за ним права собственности на недвижимость.
«В судебном заседании дело рассмотрено. Вынесено решение: в удовлетворении исковых требований администрации Челябинска отказать», — заявила пресс-служба челябинского арбитража.
При этом право суд признал право собственности ПАО «ЧМК». Здание высотой в четыре метра имеет площадь 339,2 кв метра. Расположен объект по адресу улица Пекинская, 92. Мэрия настаивала на том, что недвижимость следовало снести.
Процесс стартовал в январе 2023 года. Суд провел экспертизу. Арбитраж интересовало несколько вопросов. Так, экспертам следовало прояснить, может ли здание внезапно самопроизвольно разрушиться, создает ли опасность для жителей и можно ли устранить дефекты, если таковые будут обнаружены. Судя по материалам дела, заключение экспертизы было готово в сентябре, с тех пор заседания суда несколько раз переносились.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили и ожидаются.
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