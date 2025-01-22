Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты

Глава Союза пассажиров Янков: цены на авиабилеты вырастут до 20%
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Цены на авиабилеты вырастут в 2025 году
Цены на авиабилеты вырастут в 2025 году Фото:

Цены на авиабилеты России вырастут на 15-20%. Это связано с тем, что авиакомпании установят повышенные цены на 40% билетов из-за решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).  Об этом сообщил председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.

«Цены на авиабилеты вырастут на 15-20%», — заявил Янков для telegram-канала агентства URA.RU. Ранее ФАС одобрила коммерческую политику авиакомпаний «Аэрофлот» и S7, которые заявили о продаже не менее 60% билетов по цене ниже экономически оправданного тарифа.

Однако, как объяснил эксперт, на оставшиеся 40% билетов авиакомпании установят повышенные цены. Янков подчеркнул, что даже сниженные тарифы на 60% билетов будут выше, чем в 2024 году. По его словам, ожидать снижения цен не придется, так как для этого нет объективных причин. 

При этом ранее сообщалось, что вступил в силу приказ Минтранса, согласно которому пассажиры от двух до 12 лет, летящие на внутренних рейсах с сопровождающим, получат скидку на авиабилет в размере 50%. Также министерство обязало авиакомпании обеспечивать пассажирам до 12 лет и их сопровождающим соседние места в одном ряду на борту. 

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Цены на авиабилеты России вырастут на 15-20%. Это связано с тем, что авиакомпании установят повышенные цены на 40% билетов из-за решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).  Об этом сообщил председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. «Цены на авиабилеты вырастут на 15-20%», — заявил Янков для telegram-канала агентства URA.RU. Ранее ФАС одобрила коммерческую политику авиакомпаний «Аэрофлот» и S7, которые заявили о продаже не менее 60% билетов по цене ниже экономически оправданного тарифа. Однако, как объяснил эксперт, на оставшиеся 40% билетов авиакомпании установят повышенные цены. Янков подчеркнул, что даже сниженные тарифы на 60% билетов будут выше, чем в 2024 году. По его словам, ожидать снижения цен не придется, так как для этого нет объективных причин.  При этом ранее сообщалось, что вступил в силу приказ Минтранса, согласно которому пассажиры от двух до 12 лет, летящие на внутренних рейсах с сопровождающим, получат скидку на авиабилет в размере 50%. Также министерство обязало авиакомпании обеспечивать пассажирам до 12 лет и их сопровождающим соседние места в одном ряду на борту. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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