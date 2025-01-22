Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты России вырастут на 15-20%. Это связано с тем, что авиакомпании установят повышенные цены на 40% билетов из-за решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщил председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.
«Цены на авиабилеты вырастут на 15-20%», — заявил Янков для telegram-канала агентства URA.RU. Ранее ФАС одобрила коммерческую политику авиакомпаний «Аэрофлот» и S7, которые заявили о продаже не менее 60% билетов по цене ниже экономически оправданного тарифа.
Однако, как объяснил эксперт, на оставшиеся 40% билетов авиакомпании установят повышенные цены. Янков подчеркнул, что даже сниженные тарифы на 60% билетов будут выше, чем в 2024 году. По его словам, ожидать снижения цен не придется, так как для этого нет объективных причин.
При этом ранее сообщалось, что вступил в силу приказ Минтранса, согласно которому пассажиры от двух до 12 лет, летящие на внутренних рейсах с сопровождающим, получат скидку на авиабилет в размере 50%. Также министерство обязало авиакомпании обеспечивать пассажирам до 12 лет и их сопровождающим соседние места в одном ряду на борту.
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