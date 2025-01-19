В России дети получат скидку в 50% на авиабилеты

В России вступил в силу приказ Минтранса о скидках на авиабилеты для детей. Согласно документу, льгота 50% положена пассажирам от двух до двенадцати лет, летящим на внутренних рейсах с сопровождающим, сообщает РИА Новости.
«Льгота предоставляется на внутренних рейсах детям с гражданством России в возрасте от двух до двенадцати лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром. Детям до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах без предоставления ребенку отдельного места утверждена скидка 100%, а также скидка не менее 90% от тарифа — на международных рейсах», — пишет РИА Новости.
Сообщается также, что авиакомпании могут самостоятельно устанавливать размер скидки при покупке отдельного места для детей младше двух лет на международных рейсах и для детей без российского гражданства на внутренних рейсах. Минтранс также обязал перевозчиков обеспечивать пассажирам до 12 лет и их сопровождающим соседние места в одном ряду воздушного судна.
Ранее льготы на авиабилеты для детей до 12 лет предоставлялись только по специальным тарифам с ограничениями. Это вынуждало родителей покупать билеты по полной стоимости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.