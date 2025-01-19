19 января 2025

В России дети получат скидку в 50% на авиабилеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети младше двух лет без предоставления отдельного места могут лететь бесплатно
Дети младше двух лет без предоставления отдельного места могут лететь бесплатно Фото:

В России вступил в силу приказ Минтранса о скидках на авиабилеты для детей. Согласно документу, льгота 50% положена пассажирам от двух до двенадцати лет, летящим на внутренних рейсах с сопровождающим, сообщает РИА Новости.

«Льгота предоставляется на внутренних рейсах детям с гражданством России в возрасте от двух до двенадцати лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром. Детям до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах без предоставления ребенку отдельного места утверждена скидка 100%, а также скидка не менее 90% от тарифа — на международных рейсах», — пишет РИА Новости. 

Сообщается также, что авиакомпании могут самостоятельно устанавливать размер скидки при покупке отдельного места для детей младше двух лет на международных рейсах и для детей без российского гражданства на внутренних рейсах. Минтранс также обязал перевозчиков обеспечивать пассажирам до 12 лет и их сопровождающим соседние места в одном ряду воздушного судна.

Ранее льготы на авиабилеты для детей до 12 лет предоставлялись только по специальным тарифам с ограничениями. Это вынуждало родителей покупать билеты по полной стоимости.

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В России вступил в силу приказ Минтранса о скидках на авиабилеты для детей. Согласно документу, льгота 50% положена пассажирам от двух до двенадцати лет, летящим на внутренних рейсах с сопровождающим, сообщает РИА Новости. «Льгота предоставляется на внутренних рейсах детям с гражданством России в возрасте от двух до двенадцати лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром. Детям до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах без предоставления ребенку отдельного места утверждена скидка 100%, а также скидка не менее 90% от тарифа — на международных рейсах», — пишет РИА Новости.  Сообщается также, что авиакомпании могут самостоятельно устанавливать размер скидки при покупке отдельного места для детей младше двух лет на международных рейсах и для детей без российского гражданства на внутренних рейсах. Минтранс также обязал перевозчиков обеспечивать пассажирам до 12 лет и их сопровождающим соседние места в одном ряду воздушного судна. Ранее льготы на авиабилеты для детей до 12 лет предоставлялись только по специальным тарифам с ограничениями. Это вынуждало родителей покупать билеты по полной стоимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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