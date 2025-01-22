Путин пообещал индексацию пенсий и некоторых пособий

Путин: необходимо проиндексировать пенсии исходя из реальной инфляции
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Путин предложил проиндексировать страховые пенсии уже в январе текущего года
Путин предложил проиндексировать страховые пенсии уже в январе текущего года Фото:

В России проиндексируют страховые пенсии и выплаты для военных исходя из реальной инфляции — почти на десять процентов. Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин. 

«Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента», — сказал президент РФ в ходе совещания по вопросам экономики с членами правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Российский лидер также добавил, что инициатива коснется и военных пенсионеров. Провести индексацию нужно самые короткие сроки, подчеркнул президент.

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В России проиндексируют страховые пенсии и выплаты для военных исходя из реальной инфляции — почти на десять процентов. Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин.  «Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента», — сказал президент РФ в ходе совещания по вопросам экономики с членами правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Российский лидер также добавил, что инициатива коснется и военных пенсионеров. Провести индексацию нужно самые короткие сроки, подчеркнул президент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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