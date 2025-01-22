Путин пообещал индексацию пенсий и некоторых пособий

В России проиндексируют страховые пенсии и выплаты для военных исходя из реальной инфляции — почти на десять процентов. Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин.
«Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента», — сказал президент РФ в ходе совещания по вопросам экономики с членами правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Российский лидер также добавил, что инициатива коснется и военных пенсионеров. Провести индексацию нужно самые короткие сроки, подчеркнул президент.
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