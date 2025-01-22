Новый фильм с Юрой Борисовым покажут в кинотеатрах

Российский фильм «Кончится лето» (18+) выходит на большие экраны 27 февраля. В основе драмы лежит реальная криминальная история о двух братьях, чьи жизни меняются в результате череды трагических событий. Главную роль в фильме играет актер Юрий Борисов. Подробнее о сюжете фильма, актерском составе и производстве — в материале URA.RU.
О чем фильм
История рассказывает о судьбах двух братьев, Тиме и Кеше. Кеша после продолжительного отсутствия возвращается в родной поселок, где его встречают отец и младший брат. Ему 27 лет, и за его плечами — заключение, которое он отбыл, взяв на себя вину за поступок Тимы. По возвращении Кеша стремится начать новую жизнь, намереваясь найти работу и скопить деньги.
Младший брат, Тима, которому 17 лет, только что закончил школу и мечтает о поступлении в институт. Казалось бы, планы братьев начинают успешно реализовываться: Тима успешно сдает экзамены, а Кеша устраивается на работу в золотодобывающую артель. Однако вскоре Кешу обманывают коллеги, и он теряет работу. В отчаянии он решает похитить золото у старателей и сбежать, прихватив с собой брата.
Актерский состав фильма «Кончится лето»
Роль одного из главных героев — старшего брата по имени Кеша — сыграл Юрий Борисов. Младшего брата, Тиму, сыграл Макар Хлебников. Отца Кеши и Тиму играет Дмитрий Поднозов.
В фильме также снялись Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин, Батма Иманакунова, Денис Кузнецов, Альберт Алексеев, Павел Колесов, Роман Атласов, Сергей Баланов, Вячеслав Югов, Изабелла Николаева, Василий Слепцов.
Что известно об актерах, сыгравших главные роли
Юрий Борисов
Родился 8 декабря 1992 года в городе Реутов Московской области. Окончил Щепкинское училище. Дебютировал на большом экране в 18-летнем возрасте — в драме «Елена». Одни из последних работ артиста — «Сто лет тому вперед» (2024), там он сыграл Глота, также Борисов озвучил кота Бегемота в последней экранизации «Мастера и Маргариты» (2023). Одна из его самых известных ролей в фильме «Анора». Его работу отмечали как российские, так и зарубежные жюри, включая Каннский кинофестиваль, где он представлял свои работы в 2021 и 2024 годах.
Макар Хлебников
Родился 5 февраля 2002 года в Москве в семье режиссера Бориса Хлебникова. Актерскую карьеру начал в 2021 году с сериала Наталии Мещаниновой «Пингвины моей мамы», в котором сыграл главную роль. Второй большой работой Макара стала роль в фильме его отца «Снегирь».
Дмитрий Поднозов
Родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Впервые на экране появился в 1987 году в фильме «Среда Обитания». Расцвет его кинокарьеры начался в 2000-х, когда он стал сниматься в сериалах. В 2005-м году получил главную роль в «Sказка О Sчастье». В 2018 году фильм с его участием «Сердца мира» удостоен Гран-при фестиваля «Кинотавр». Всего он участвовал в более 200 проектах.
Где проходили съемки, кто снимал
Съемки фильма начались в июле 2022 года в Якутии. Производством ленты занимались кинокомпании «Место силы» и LOOKFILM при поддержке онлайн-кинотеатра KION. Режиссерское кресло заняли начинающие постановщики Максим Арбугаев и Владимир Мункуев. Арбугаев больше известен в качестве оператора и автора документальных картин. Фильм «Кончится лето» станет для него первой полнометражной работой в игровом кино.
Владимир Мункуев стал известен после выхода его фильма «Нууча» об отношениях якутской семьи и русского каторжника в Якутии в конце XIX века. Эта картина принесла режиссеру приз за лучшую режиссуру на «Кинотавре» и гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах.
Интересные факты
- В основу фильма легла реальная криминальная история.
- В титрах звучит голос Виктора Цоя.
- Фильм “Кончится лето” получил гран-при кинофестиваля “Маяк”.
- Съемки картины проходят в Якутии.
- Некоторое съемки прошли на берегу Северного Ледовитого океана.
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