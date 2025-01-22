Челябинский «Трактор» проиграл «Сибири» впервые за 12 матчей КХЛ

«Трактор» уступил «Сибири» в матче КХЛ со счетом 3:4
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«Трактор» уступил «Сибири» в домашнем матче
«Трактор» уступил «Сибири» в домашнем матче Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 22 января уступил команде «Сибирь» из Новосибирска. ХК «Сибирь» выиграла «Трактор» впервые за 12 матчей КХЛ. Игра закончилась со счетом 4:3, передает корреспондент URA.RU.

Счет открыл хоккеист «Сибири» Энди Андреофф. На 16-ой минуте первого периода гол забил челябинец Виталий Кравцов. Под конец периода в ворота «Трактора» прилетела шайба от Сергея Широкова. Во втором периоде шайбу забросил сибиряк Владимир Бутузов. Далее ворота «Сибири» атаковал Чарльз Робинсон. В третьем периоде произошел обмен команд шайбами.

Следующая игра «Трактора» состоится с «Адмиралом» из Владивостока. Она запланирована на 25 января. Ранее «Трактор» выиграл у «Витязя» (Московская область) со счетом 4:3. 

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 22 января уступил команде «Сибирь» из Новосибирска. ХК «Сибирь» выиграла «Трактор» впервые за 12 матчей КХЛ. Игра закончилась со счетом 4:3, передает корреспондент URA.RU. Счет открыл хоккеист «Сибири» Энди Андреофф. На 16-ой минуте первого периода гол забил челябинец Виталий Кравцов. Под конец периода в ворота «Трактора» прилетела шайба от Сергея Широкова. Во втором периоде шайбу забросил сибиряк Владимир Бутузов. Далее ворота «Сибири» атаковал Чарльз Робинсон. В третьем периоде произошел обмен команд шайбами. Следующая игра «Трактора» состоится с «Адмиралом» из Владивостока. Она запланирована на 25 января. Ранее «Трактор» выиграл у «Витязя» (Московская область) со счетом 4:3. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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