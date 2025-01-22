Челябинский «Трактор» проиграл «Сибири» впервые за 12 матчей КХЛ

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 22 января уступил команде «Сибирь» из Новосибирска. ХК «Сибирь» выиграла «Трактор» впервые за 12 матчей КХЛ. Игра закончилась со счетом 4:3, передает корреспондент URA.RU.
Счет открыл хоккеист «Сибири» Энди Андреофф. На 16-ой минуте первого периода гол забил челябинец Виталий Кравцов. Под конец периода в ворота «Трактора» прилетела шайба от Сергея Широкова. Во втором периоде шайбу забросил сибиряк Владимир Бутузов. Далее ворота «Сибири» атаковал Чарльз Робинсон. В третьем периоде произошел обмен команд шайбами.
Следующая игра «Трактора» состоится с «Адмиралом» из Владивостока. Она запланирована на 25 января. Ранее «Трактор» выиграл у «Витязя» (Московская область) со счетом 4:3.
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