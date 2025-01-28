Эксперт назвала самый полезный шоколад

Шоколад должен быть не только вкусным, но и полезным. Влияние лакомства на организм напрямую зависит от ингредиентов, которые в него добавляются. В беседе с URA.RU преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Инга Беляева рассказала, какой шоколад полезен для здоровья, как определить его качество и как хранить.
О пользе горького шоколада
Самым полезным шоколадом является горький. Именно в нем содержится меньше всего дополнительных ингредиентов и больше всего какао-продуктов, рассказала Инга Беляева. «Темный шоколад выводит из организма кортизол и катехоламины — гормоны, отвечающие за реакцию на стресс. Благодаря этому свойству натуральный шоколад оберегает человека от излишнего перевозбуждения во время неприятных ситуаций», — сообщила эксперт.
Самый опасный шоколад
Инга Беляева сообщила, что наибольший вред для здоровья представляет белый шоколад. В отличие от других видов шоколада, в его состав входит лишь незначительное количество продуктов какао, которые известны своими полезными свойствами. Какао-бобы содержат белки и антиоксиданты, способствующие укреплению иммунитета. Также стоит отметить, что белый шоколад содержит множество химических добавок.
В чем польза горького шоколада
Специалист по питанию подчеркнула ценные свойства чистого шоколада для здоровья. Она отметила, что шоколад богат флавоноидами, которые способствуют улучшению кровотока в мозге и усилению концентрации. Также в состав шоколада входят теобромин, железо и магний, оказывающие положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, улучшающие настроение и повышающие энергию.
«Особую роль играют антиоксиданты из какао, которые усиливают иммунитет и обеспечивают наибольшую пользу для здоровья при употреблении горького шоколада», — заявила Беляева. Эксперт также указала на наличие алкалоидов в высококачественном шоколаде, которые помогают защитить зубную эмаль. Кроме того, содержание кофеина в шоколаде способствует увеличению физической активности и снижает риск сердечного приступа.
Натуральный или нет: как определить
На сайте Роспотребнадзора сообщили, что шоколад может считаться натуральным только при условии содержания в его составе какао-масла, а не альтернативных заменителей. Продукция, в которой вместо какао-масла используется подсолнечное, соевое, хлопковое или пальмовое масло, относится к категории сладких кондитерских плиток.
Характерный признак высококачественного шоколада — это его способность хрустеть при разломе. Такой шоколад легко тает во рту, благодаря тому что температура плавления какао-масла составляет 32 градуса, что чуть ниже нормальной температуры человеческого тела. В отличие от него, кондитерская плитка с заменителями какао-масла требует больше усилий для пережевывания и оставляет на языке неприятное жирное послевкусие.
Как и сколько хранить шоколад
Для сохранения качества шоколада Инга Беляева рекомендует хранить его при температуре от15 до 22 градусов и при влажности не более 65%. Она также подчеркивает важность защиты шоколада от прямых солнечных лучей, радиаторов и других источников тепла. «Важно избегать температурных колебаний, которые могут вызвать „поседение“ шоколада, проявляющееся в виде белого налета на поверхности изделия при нарушении условий хранения», — отметила эксперт.
Срок годности шоколада может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как его вид, наличие добавок или начинок, и условия хранения. Темный шоколад может оставаться качественным до двух лет. В то же время молочный и белый шоколад обычно сохраняют свои свойства в течение одного года. Шоколад с добавками, как правило, имеет более короткий срок годности — до шести месяцев.
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