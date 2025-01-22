«Пытается взять русских на понт?»: в России отреагировали на угрозы Трампа

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к России. Он рассказал о том, что любит граждан РФ, а также пригрозил новыми санкциям, если страна не завершит спецоперацию. На угрозы от Трампа отреагировали российские политики и медийные личности. Подробности материале URA.RU.
Ольга Скабеева
Журналист и телеведущая Ольга Скабеева в своем telegram-канале скептически отреагировала на заявление Трампа. Она задалась вопросом, пытается ли президент США «взять русских на понт».
Депутат Евгений Попов
Депутат Госдумы Евгений Попов коротко отреагировал на заявления Дональда Трампа, написав в своем telegram-канале фразу «ну дает». Подобные мысли он выразил, отметив, что республиканец делает большое одолжение России и президенту страны Владимиру Путину.
Ксения Собчак
Телеведущая и журналист Ксения Собчак в telegram-канале подняла несколько вопросов. Они были адресованы словам Трампа: «мы [американцы] никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе 60 000 000 жизней».
Она написала следующее: "Нам? Америке? Но войну выиграл Советский Союз, алло, дискотека".
Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что РФ не намерена отказываться от своих национальных интересов или идти на компромиссы в вопросе СВО. Владимир Путин выразил готовность к диалогу, который должен быть основан на взаимном уважении и равенстве. Москве нужны правовые гарантии для устранения коренных причин конфликта. Подобное предполагает создание новой устойчивой системы безопасности в Европе. По словам депутата, Россия в решении украинского конфликта выступает за честный и справедливый подход, независимо от его сложности.
Николай Соболев
Заявление Трампа вызвало у блогера Николая Соболева сомнения по содержательности, он назвал письмо тупым. Соболев сообщил, что Вашингтон предлагает Москве вассально-подданнические отношения, что противоречит стремлению РФ к суверенитету. В письме остается неизменной концепция мирового лидерства США с угрозами санкций для тех, кто помешает их планам. Попытка напугать Россию ограничениями спустя три года выглядит нелепо, отметил блогер в своем telegram-канале.
Кроме того, Николай Соболев указал, что слова республиканца о том, что русские помогли США одержать победу во Второй мировой войне, уже вызвали недовольство среди патриотически настроенных граждан РФ. При этом блогер отметил, что в таком случае ожидается эскалация украинского конфликта, потому что представления о мировом превосходстве Запада не утихают. По мнению Соболева, Трамп считает себя лидером мира, но в РФ уверены, что королей быть не может.
Как заявил Николай Соболев, репутация Дональда Трампа, который не может сопротивляться давлению со стороны, может подвести его. В это же время Россия традиционно отвечает на давление усилением своих позиций.
"Запас прочности у России есть. Америка снова переоценивает свою всесильность. Нас ждут интересные времена", — заявил Соболев.
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