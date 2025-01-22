Трамп напрямую обратился к россиянам по поводу Украины: два сценария завершения СВО

Президент США Дональд Трамп 22 января в своей соцсети Truth Social обратился к России с несколькими заявлениями. Так, он признался в любви к россиянам, а после призвал РФ остановить спецоперацию, пригрозив новыми санкциями. Подробности нынешних и прошлых заявлений Трампа — в материале URA.RU.
Признание в любви и угроза новых санкций
В своем заявлении Дональд Трамп выразил свою симпатию и любовь к России, отметив, что не желает причинить стране вред. Он также упомянул о своих хороших отношениях с лидером РФ Владимиром Путиным, которые поддерживает, несмотря на фальшивые утверждения радикальных левых о российской стороне.
При этом президент США заявил, что Россия «помогла Америке» выиграть во Второй мировой войне. По оценке политика, страна потеряла 60 миллионов человек в Великой Отечественной войне. Хотя по официальным данным, потери СССР составили 26,6 млн человек.
Однако в этом же заявлении призвал РФ успокоиться и завершить спецоперацию. Иначе, по его словам, он будет вынужден ввести новые санкции: высокие налоги и пошлины на все, что Россия продает Штатам и другим странам-участницам НАТО или Евросоюза. Дональд Трамп отметил, что урегулировать украинский конфликт можно трудным или легким путем, второй — предпочтительный. Он предложил российской стороне сделку со словами, что ни одной жизни не должно быть потеряно.
Прошлые заявления Трампа
Отказ от обещания по Украине
Президент Штатов отклонил свои утверждения о возможности разрешить конфликт на Украине в течение 24 часов, которые говорил на предвыборной кампании. Теперь он заявляет, что на урегулирование потребуется несколько месяцев.
Урегулирование украинского конфликта за 100 дней
Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику по Украине Киту Келлогу разрешить конфликт в стране в течение 100 дней. Республиканец признал, что решение ситуации оказалось более сложным, чем он предполагал во время предвыборной кампании. Трамп также заявил, что намерен лично наблюдать за ходом переговоров.
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