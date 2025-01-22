Губернатор ХМАО Руслан Кухарук собирается стать наставником для одного из участников проекта «Герои Югры». В таком случае он возьмет одного из ветеранов СВО под личную опеку на период обучения, сообщает инсайдер URA.RU в правительстве округа.
«Этот вариант не исключен. Кроме того, обсуждается личное участие мэров и заместителей губернатора. Сейчас уже среди тех, кто заявился в наставники, почти все — руководители органов власти (не стали подходить формально и отправлять заместителей). Важность проекта все понимают», — отмечает инсайдер.
Кроме главы региона, в окружной версии программы «Время героев» курировать военнослужащих смогут известные югорские политики: замгубернатора Эдуард Исаков, первый мэр-ветеран Руслан Александров (Березовский район) и легендарный комбат именного батальона «Югра», депутат окружной думы Дмитрий Аксенов. В списках также мэры-отличники Сергей Маненков (Белоярский район) и Алла Бочко (Нефтеюганский район) — всего порядка десяти глав муниципалитетов.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о запуске проекта «Герои Югры», который станет локализацией федеральной программы «Время героев». Кухарук поручил своим замам выделить рабочие места в бюджете для трудоустройства ветеранов и разработку программы поддержки ветеранов-предпринимателей.
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