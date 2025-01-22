22 января 2025

Губернатор ХМАО собирается стать наставником на проекте «Герои Югры». Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Югры Руслан Кухарук планирует стать наставником локализации проекта «Время героев»
Губернатор Югры Руслан Кухарук планирует стать наставником локализации проекта «Время героев» Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук собирается стать наставником для одного из участников проекта «Герои Югры». В таком случае он возьмет одного из ветеранов СВО под личную опеку на период обучения, сообщает инсайдер URA.RU в правительстве округа.

«Этот вариант не исключен. Кроме того, обсуждается личное участие мэров и заместителей губернатора. Сейчас уже среди тех, кто заявился в наставники, почти все — руководители органов власти (не стали подходить формально и отправлять заместителей). Важность проекта все понимают», — отмечает инсайдер.

Кроме главы региона, в окружной версии программы «Время героев» курировать военнослужащих смогут известные югорские политики: замгубернатора Эдуард Исаков, первый мэр-ветеран Руслан Александров (Березовский район) и легендарный комбат именного батальона «Югра», депутат окружной думы Дмитрий Аксенов. В списках также мэры-отличники Сергей Маненков (Белоярский район) и Алла Бочко (Нефтеюганский район) — всего порядка десяти глав муниципалитетов.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о запуске проекта «Герои Югры», который станет локализацией федеральной программы «Время героев». Кухарук поручил своим замам выделить рабочие места в бюджете для трудоустройства ветеранов и разработку программы поддержки ветеранов-предпринимателей.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук собирается стать наставником для одного из участников проекта «Герои Югры». В таком случае он возьмет одного из ветеранов СВО под личную опеку на период обучения, сообщает инсайдер URA.RU в правительстве округа. «Этот вариант не исключен. Кроме того, обсуждается личное участие мэров и заместителей губернатора. Сейчас уже среди тех, кто заявился в наставники, почти все — руководители органов власти (не стали подходить формально и отправлять заместителей). Важность проекта все понимают», — отмечает инсайдер. Кроме главы региона, в окружной версии программы «Время героев» курировать военнослужащих смогут известные югорские политики: замгубернатора Эдуард Исаков, первый мэр-ветеран Руслан Александров (Березовский район) и легендарный комбат именного батальона «Югра», депутат окружной думы Дмитрий Аксенов. В списках также мэры-отличники Сергей Маненков (Белоярский район) и Алла Бочко (Нефтеюганский район) — всего порядка десяти глав муниципалитетов. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о запуске проекта «Герои Югры», который станет локализацией федеральной программы «Время героев». Кухарук поручил своим замам выделить рабочие места в бюджете для трудоустройства ветеранов и разработку программы поддержки ветеранов-предпринимателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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