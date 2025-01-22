Политолог объяснила, есть ли в окружении Трампа «ястребы войны»

В окружении 47-го президента США Дональда Трампа есть рационалисты, а не миротворцы или «ястребы войны». Они будут искать, если потребуется, рычаги давления на Россию, отметила в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
«Могут возникать представления о членах администрации Трампа, что они готовы идти на соглашение с Россией. Но, например, Пит Хегсет или Марк Рубио — разве их можно назвать миротворцами? Они рационалисты. Если потребуется, они будут искать новые рычаги давления на Россию. Можно ли их назвать ястребами? Пожалуй, да. Но не идейными, с пеной у рта ненавидящими Россию. Администрация Трампа — это скорее холодные циники, которые преследуют свой интерес», — полагает эксперт.
New York Times опубликовал статью, в которой назвал главным ястребом войны в Белом доме при бывшем президенте Джо Байдене главу Госдепа Энтони Блинкена. В частности, именно Блинкен с 2022 года настаивал, чтобы Киев продолжал военные действия.
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