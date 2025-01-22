Политолог объяснила, есть ли в окружении Трампа «ястребы войны»

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Чего ждать от новой американской администрации, объяснила URA.RU политолог Виктория Федосова
Чего ждать от новой американской администрации, объяснила URA.RU политолог Виктория Федосова Фото:

В окружении 47-го президента США Дональда Трампа есть рационалисты, а не миротворцы или «ястребы войны». Они будут искать, если потребуется, рычаги давления на Россию, отметила в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

«Могут возникать представления о членах администрации Трампа, что они готовы идти на соглашение с Россией. Но, например, Пит Хегсет или Марк Рубио — разве их можно назвать миротворцами? Они рационалисты. Если потребуется, они будут искать новые рычаги давления на Россию. Можно ли их назвать ястребами? Пожалуй, да. Но не идейными, с пеной у рта ненавидящими Россию. Администрация Трампа — это скорее холодные циники, которые преследуют свой интерес», — полагает эксперт.

New York Times опубликовал статью, в которой назвал главным ястребом войны в Белом доме при бывшем президенте Джо Байдене главу Госдепа Энтони Блинкена. В частности, именно Блинкен с 2022 года настаивал, чтобы Киев продолжал военные действия.

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В окружении 47-го президента США Дональда Трампа есть рационалисты, а не миротворцы или «ястребы войны». Они будут искать, если потребуется, рычаги давления на Россию, отметила в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. «Могут возникать представления о членах администрации Трампа, что они готовы идти на соглашение с Россией. Но, например, Пит Хегсет или Марк Рубио — разве их можно назвать миротворцами? Они рационалисты. Если потребуется, они будут искать новые рычаги давления на Россию. Можно ли их назвать ястребами? Пожалуй, да. Но не идейными, с пеной у рта ненавидящими Россию. Администрация Трампа — это скорее холодные циники, которые преследуют свой интерес», — полагает эксперт. New York Times опубликовал статью, в которой назвал главным ястребом войны в Белом доме при бывшем президенте Джо Байдене главу Госдепа Энтони Блинкена. В частности, именно Блинкен с 2022 года настаивал, чтобы Киев продолжал военные действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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