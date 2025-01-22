Легендарный советский актер раскрыл причины госпитализации

Народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал о своем пребывании в больнице. Он сообщил, что проходит плановое медицинское обследование.
«Это плановая штука, которую я обычно прохожу», — сказал Збурев. Его слова передает РИА Новости.
Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище имени Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (позже «Ленком»). В 1989 году он получил звание «Народный артист РСФСР». Известен по ролям в таких фильмах как: «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Батальоны просят огня», «Мой младший брат», «О любви», «Успех».
В начале октября 2024 года Збруеву поставили диагноз — поражение головного мозга. Такое состояние могло возникнуть в результате перенесенного инсульта. Кроме того, актер страдал от повышенного давления.
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