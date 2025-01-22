22 января 2025

Легендарный советский актер раскрыл причины госпитализации

Актер Збруев: причина госпитализации — плановый осмотр
© Служба новостей «URA.RU»
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Актер проходит плановое медицинское обследование
Актер проходит плановое медицинское обследование Фото:

Народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал о своем пребывании в больнице. Он сообщил, что проходит плановое медицинское обследование. 

«Это плановая штука, которую я обычно прохожу», — сказал Збурев. Его слова передает РИА Новости. 

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище имени Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (позже «Ленком»). В 1989 году он получил звание «Народный артист РСФСР». Известен по ролям в таких фильмах как: «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Батальоны просят огня», «Мой младший брат», «О любви», «Успех».

В начале октября 2024 года Збруеву поставили диагноз — поражение головного мозга. Такое состояние могло возникнуть в результате перенесенного инсульта. Кроме того, актер страдал от повышенного давления.

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Народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал о своем пребывании в больнице. Он сообщил, что проходит плановое медицинское обследование.  «Это плановая штука, которую я обычно прохожу», — сказал Збурев. Его слова передает РИА Новости.  Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище имени Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (позже «Ленком»). В 1989 году он получил звание «Народный артист РСФСР». Известен по ролям в таких фильмах как: «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Батальоны просят огня», «Мой младший брат», «О любви», «Успех». В начале октября 2024 года Збруеву поставили диагноз — поражение головного мозга. Такое состояние могло возникнуть в результате перенесенного инсульта. Кроме того, актер страдал от повышенного давления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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