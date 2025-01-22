22 января 2025

Пенсионерка сделала себе пластическую операцию, чтобы быть похожей на SHAMANa. Видео

Пенсионерка из сделала себе пластическую операцию, чтобы быть похожей на SHAMANa
© Служба новостей «URA.RU»
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Фанатка призналась, что любит песню SHAMANa «Я — русский»
Фанатка призналась, что любит песню SHAMANa «Я — русский» Фото:

60-летняя фанатка российского певца SHAMANa (Ярослава Дронова) сделала себе пластическую операцию, чтобы быть на него похожей. Видео появилось в соцсетях.

«Я сделала подтяжку лица, и теперь я стала похожа на своего любимого певца SHAMANa . Я вообще-то патриот Российской Федерации. Люблю песню „Я — русский“», — сказала пенсионерка. 

Пользователи социальных сетей разделились в своих мнениях по поводу таких радикальных действий. Некоторые видят в этом искреннюю любовь и преданность, в то время как другие выражают беспокойство, указывая на то, что женщина не сможет вернуть свою первоначальную внешность.

Ранее киевская полиция задержала подростков, которые перекрыли движение в центре города и пели песню SHAMANa. После задержания подростки стали публиковать кадры с заявлениями о том, что направленные против них действия полиции носят заказной характер.

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60-летняя фанатка российского певца SHAMANa (Ярослава Дронова) сделала себе пластическую операцию, чтобы быть на него похожей. Видео появилось в соцсетях. «Я сделала подтяжку лица, и теперь я стала похожа на своего любимого певца SHAMANa . Я вообще-то патриот Российской Федерации. Люблю песню „Я — русский“», — сказала пенсионерка.  Пользователи социальных сетей разделились в своих мнениях по поводу таких радикальных действий. Некоторые видят в этом искреннюю любовь и преданность, в то время как другие выражают беспокойство, указывая на то, что женщина не сможет вернуть свою первоначальную внешность. Ранее киевская полиция задержала подростков, которые перекрыли движение в центре города и пели песню SHAMANa. После задержания подростки стали публиковать кадры с заявлениями о том, что направленные против них действия полиции носят заказной характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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