Якушев: депутатам-хайпожорам не дадут переизбраться в 2026 году

Депутаты, которые выстраивают свою пиар-активность на хайпе, не будут включены в избирательные списки «Единой России» в 2026 году. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Хайповая пиар-активность отдельных депутатов Госдумы от „Единой России“, направленная на повышение их упоминаемости, в действительности злит россиян и наносит ущерб имиджу партии», — сказал Якушев. Также он добавил, что будет добиваться не включения таких депутатов в избирательные списки на выборах в 2026 году.
Ранее он сообщил, что «Единая Россия» включит участников СВО в избирательные списки на выборах в Госдуму 2026 году. По словам Якушева, благодаря федеральным и региональным программам у них есть достаточно управленческого опыта.
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