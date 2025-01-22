22 января 2025

Якушев: депутатам-хайпожорам не дадут переизбраться в 2026 году

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Якушев считает, что хайп наносит вред имиджу «Единой России»
Якушев считает, что хайп наносит вред имиджу «Единой России» Фото:

Депутаты, которые выстраивают свою пиар-активность на хайпе, не будут включены в избирательные списки «Единой России» в 2026 году. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Хайповая пиар-активность отдельных депутатов Госдумы от „Единой России“, направленная на повышение их упоминаемости, в действительности злит россиян и наносит ущерб имиджу партии», — сказал Якушев. Также он добавил, что будет добиваться не включения таких депутатов в избирательные списки на выборах в 2026 году.

Ранее он сообщил, что «Единая Россия» включит участников СВО в избирательные списки на выборах в Госдуму 2026 году. По словам Якушева, благодаря федеральным и региональным программам у них есть достаточно управленческого опыта.

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Депутаты, которые выстраивают свою пиар-активность на хайпе, не будут включены в избирательные списки «Единой России» в 2026 году. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. «Хайповая пиар-активность отдельных депутатов Госдумы от „Единой России“, направленная на повышение их упоминаемости, в действительности злит россиян и наносит ущерб имиджу партии», — сказал Якушев. Также он добавил, что будет добиваться не включения таких депутатов в избирательные списки на выборах в 2026 году. Ранее он сообщил, что «Единая Россия» включит участников СВО в избирательные списки на выборах в Госдуму 2026 году. По словам Якушева, благодаря федеральным и региональным программам у них есть достаточно управленческого опыта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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