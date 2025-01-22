Трамп запретил мигрантам приезжать в США

Президент США Дональд Трамп выпустил указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу страны. Он также отдал распоряжение об их выдворении из США, сообщили в Белом доме.
«Сегодня президент Трамп подписал указ, который приостанавливает физический проход иностранцев, которые занимаются вторжением в Соединенные Штаты через южную границу», — говорится в сообщении. По распоряжению президента, Министерство внутренней безопасности, Министерство юстиции и Государственный департамент должны предпринять все необходимые действия для эффективного выдворения нелегалов.
Кроме того, новый указ ограничивает возможности нелегальных мигрантов обращаться за убежищем в США после того, как они попадают на территорию страны. Ранее Трамп поручил направить несколько тысяч американских военнослужащих в район южной границы США с Мексикой. Сообщается, что в задачи военных отрядов также включены логистическая поддержка, мониторинг, техническое обслуживание транспортных средств и обработка статистических данных.
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