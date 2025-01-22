22 января 2025

Трамп запретил мигрантам приезжать в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп приостановил проход нелегальных мигрантов на американскую территорию
Трамп приостановил проход нелегальных мигрантов на американскую территорию Фото:

Президент США Дональд Трамп выпустил указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу страны. Он также отдал распоряжение об их выдворении из США, сообщили в Белом доме.

«Сегодня президент Трамп подписал указ, который приостанавливает физический проход иностранцев, которые занимаются вторжением в Соединенные Штаты через южную границу», — говорится в сообщении. По распоряжению президента, Министерство внутренней безопасности, Министерство юстиции и Государственный департамент должны предпринять все необходимые действия для эффективного выдворения нелегалов.

Кроме того, новый указ ограничивает возможности нелегальных мигрантов обращаться за убежищем в США после того, как они попадают на территорию страны. Ранее Трамп поручил направить несколько тысяч американских военнослужащих в район южной границы США с Мексикой. Сообщается, что в задачи военных отрядов также включены логистическая поддержка, мониторинг, техническое обслуживание транспортных средств и обработка статистических данных.

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Президент США Дональд Трамп выпустил указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу страны. Он также отдал распоряжение об их выдворении из США, сообщили в Белом доме. «Сегодня президент Трамп подписал указ, который приостанавливает физический проход иностранцев, которые занимаются вторжением в Соединенные Штаты через южную границу», — говорится в сообщении. По распоряжению президента, Министерство внутренней безопасности, Министерство юстиции и Государственный департамент должны предпринять все необходимые действия для эффективного выдворения нелегалов. Кроме того, новый указ ограничивает возможности нелегальных мигрантов обращаться за убежищем в США после того, как они попадают на территорию страны. Ранее Трамп поручил направить несколько тысяч американских военнослужащих в район южной границы США с Мексикой. Сообщается, что в задачи военных отрядов также включены логистическая поддержка, мониторинг, техническое обслуживание транспортных средств и обработка статистических данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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