Самый популярный музей в Европе разваливается от старости

Лувр в Париже нуждается в значительном ремонте и буквально разваливается из-за старости. Об этом сообщает директор музея Лоранс Де Кар в документе, адресованном министру культуры Франции Рашиде Дати.
«В этой конфиденциальной записке, подготовленной директором крупнейшего музея мира, поднимается вопрос о серьезном ухудшении состояния музея и необходимости проведения масштабных восстановительных работ. Указывается на „тревожный уровень износа“ здания, наличие серьезных повреждений, которые могут привести к проникновению воды, а также колебания температур, способные угрожать сохранности экспонатов», — пишет издание Parisien, ссылаясь на внутреннюю записку директора музея Лоранса Де Кара.
Помимо этого руководитель музея отмечает недостатки самой пирамиды, которая встречает посетителей: её звукоизоляция не соответствует требованиям, что делает пребывание под ней в жаркую погоду некомфортным. Директор также обращает внимание на необходимость переосмысления пространства перед музеем, в том числе из-за его изолированности от городской транспортной сети и появления в ближайших районах новых музеев.
Ранее в Лувр пришло письмо с угрозами взорвать музей и уничтожить «Джоконду» и многие другие шедевры мировой живописи. Содержание послания заставило представителей музея обратиться в полицию. В Лувре прошла серьезная проверка, но взрывчатку спецслужбы не нашли, пишет телеканал 360.
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